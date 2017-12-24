CaliBurger adında bir restoran zinciri, müşterilerinin yüz tanıma teknolojisi kullanarak sipariş vermelerine olanak tanıyan yeni bir sistem kullanmaya başladı.

Kaliforniya'da öncü bir fast food restoranı olan CaliBurger, müşterilerine siparişlerini hızlı hatırlamak için mağazalarında yüz tanıtıcı kiosklar kullanıyor.

Müşteriler, kayıt olma aşamasında kioskun önüne geçiyor. Yazılım yüzlerini belirleyerek, sisteme kaydediyor. Daha sonraki restoran ziyaretlerinde, koyulan ve yüz tanıma teknolojisiyle donatılmış bu panel, kayıt olanların geçmiş siparişlerini hatırlıyor ve böylece müşteriler hiç vakit kaybetmeden hamburgerlerini tam olarak nasıl istiyorlarsa o şekilde alabiliyorlar.

Müşterilerin sonraki ziyaretlerinde sipariş vermeleri için sadece kameraya gülümsemesi yeterli oluyor. Yüz tanıma sistemi kullanıcıyı algılıyor ve geçmiş siparişlerini ekrana getiriyor. Üstelik müşteriler bu sistemi kullanarak puan ya da ‘Calicoin’ biriktirebiliyor ve bunları ücretsiz sipariş vermek üzere kullanabiliyorlar.

Kiosklarda NEC Corporation of America'nın NeoFace yüz tanıma teknolojisini kullanan şirketin bu sistem henüz Pasadena mağazasında mevcut. Şirket, sistemin başarılı olması durumunda, önümüzdeki yıl diğer mağazalara da dağıtmayı hedefliyor. Cali Group CEO'su John Miller, yaptığı açıklamada, "2018 yılı için hedefimiz, yüz tanımaya dayalı ödemeleri kullanarak, kredi kartının yerine geçmek" dedi.

CaliBurger inovasyon konusunda yeni deneyimlere sahip bir şirket olmadığını söyleyelim. Hatırlarsanız geçmişte, hamburgerleri kızartmak ve mağazalarında diğer mutfak görevlerini yapmak için robotlar kullanmıştılar.

Benzer bir sistem de KFC'nin akıllı restoranlarında bulunuyordu. Müşterilerin yüz ifadelerinden sipariş tavsiyesine bulunabilen kiosklar müşterinin yaşına, cinsiyetine ve yüz ifadesine bakarak yemek önerebiliyordu.

Teknolojinin bazı işlere insanlardan devralması belli bir hızı ve pratikliği getirse de, bu durumun nereye kadar ilerleyeceği düşündürmüyor değil. Sizin bu konuda fikirleriniz neler, bizimle paylaşır mısınız?