Sıradaki Apple Etkinliği WWDC 2017’nin Düzenleneceği Tarih Belli Oldu

Apple’ın geliştiricilere yönelik düzenlediği ve yazılımsal gelişmelerini lanse ettiği WWDC etkinliğinin bu yılki tarihi açıklandı.

Genellikle teknoloji devlerinin katılım gösterdiği Tüketici Elektroniği Fuarı ve Mobil Dünya Kongresi gibi etkinliklere katılmayarak kendi organizasyonlarıyla çeşitli ürün ve hizmet duyurularını gerçekleştiren Apple her yıl iki etkinlik düzenliyor.

Apple’ın bu yıl düzenleyeceği etkinliklerin ilki olan Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC) 2017’nin gerçekleşeceği tarih resmi olarak açıklandı.

Geliştiriciler için 17 Mart tarihinde bilet başvuruları başlayacak olan WWDC 2017, 5-9 Haziran 2017 tarihleri arasında San Francisco’daki bir kongre merkezinde düzenlenecek.

Peki Apple WWDC 2017’de ne tanıtacak?

Genel olarak geliştiricilere yönelik çeşitli etkinliklerin düzenleneceği WWDC 2017’de aynı zamanda bir basın toplantısı da gerçekleşecek. Bu basın toplantısında Apple’ın Apple TV platformunda yapmayı planladığı radikal değişikliklerin yanı sıra Siri’deki geliştirmelerin duyurulması ve Apple’ın watchOS ve tvOS işletim sistemlerinin yeni sürümünün tanıtılması bekleniyor.