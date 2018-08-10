James Bond, Thor'dan Tanıdığımız Siyahi Bir Aktör Olacak

Sinema tarihinin en uzun soluklu serilerinden olan James Bond ya da kod adıyla 007 için yapımcısından şaşırtan bir açıklama geldi. Şu sıralar yeni bir James Bond filmi için anlaşan Daniel Craig, artık seriye veda edecek. Yerine ise siyahi aktör Idris Elba gelecek.

James Bond serisinden bir filmi bile izlemeyen insan sayısı çok az. Hiç olaya vakıf olmasanız bile mutlaka hayatınızın bir döneminde, en azından televizyonda kanal değiştirirken bu karaktere denk gelmişsinizdir. Modern kültür endüstrisinde uygulanan en etkili sinema projelerinden birisi olan Ajan 007, belki de daha uzun yıllar yeni filmleriyle karşımıza çıkacak.

2006 yapımı Casino Royale adındaki Bond filminden, 2015 yapımı Spectre’ye kadar efsanevi karaktere hayat veren Daniel Craig adını zaten unutulmazlar arasına yazdırdı. Pek çok sinema otoritesine göre Craig tarihin en iyi Bond’u konumunda.

2015 yılında Spectre filmi vizyona girdikten sonra bir daha Bond karakterini canlandırmak istemediğini söyleyen Craig, yapımcıları uzun süre boyunca uğraştırmıştı. Kendisine 50 milyon dolardan fazla ücret teklif edilmesine rağmen, “Bir daha öldürseniz oynamam” yakarışıyla yapımcılar yeni bir Bond arayışına geçmişlerdi. O dönemlerde Holywood’un dünya çapında artan ırkçılık vakalarına karşı siyahi oyuncuları ön plana çıkartma girişimleri hızlanmıştı. Yapımcılar, Craig’e alternatif olarak Idris Elba’yı gündeme getirmeye başladılar.

Bu sırada ne olduysa Daniel Craig, 25. Bond filmi için imzayı attı. Bir anda dönüş yapan ünlü aktör, Elba planlarını suya düşürmüş gibi göründü. İngiliz Daily Star gazetesine göre, şu sıralar HBO dizisi The Wire’da uyuşturucu baronu Bell karakterine hayat veren Elba, yeniden yapımcıların gündemine girdi. Bu kez durum biraz daha farklı, çünkü Elba’nın 26. Bond filminde oynaması düşünülüyor.

Serinin son yapımcısı Barbara Broccoli ve yönetmen Antonie Fuqua’ya göre siyahi bir Bond’u zamanı çoktan geldi. Broccoli, açıklamalarında bu adımın eninde sonunda atılacağından bahsetti. Serinin yapımcı şirketi Eon Productions, resmi açıklama talebine yanıt vermiyor.

Idris Elba’yı Thor ve Avengers filmlerinde canlandırdığı Heimdall karakteriyle tanıyoruz. Ayrıca oyuncu geçtiğimiz yıllarda çekilen bir Netflix filmi olan Beats of No Nation filmiyle büyük sükse yaratmıştı. Bu filmi eğer izlemediyseniz yeri gelmişken tavsiye edelim.

Bakalım yapımcıların tercihi ne oranda gerçeğe dönüşecek. Bu arada Daniel Craig’in muhtemelen son kez Bond’a hayat vereceği Bond 25 filmi 2019’da vizyona girecek.