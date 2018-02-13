Sıradan Bir Adam, Bir Anda Dünyanın En Zengin İnsanı Oldu!

Belçika’da yaşıyan Luc Mahieux, sadece 35 Euro’sunun peşine düşmüştü. Banka hesabına baktığında, bir anda Bill Gates ve Jeff Bezon gibi isimleri geçen bir serveti olduğunu gördü.

Dünya nüfusunun yalnızca %1’i, dünyadaki servetin %50’sinden fazlasına sahip. İş böyle olunca ne yazık ki “sıradan insan” diye nitelendirilen birinin önce ekonomik durumu akıllara geliyor.

Belçika’nın Ardenler bölgesinde bulunan Dinant kasabasında yaşayan, dünyadaki diğer milyarlarca insandan sadece biri olan Luc Mahieux, kısa bir süreliğine de olsa dünyanın en zengin insanı olarak yaşadı. BBC’nin aktardığı detaylara göre Luc, kredi kartının limitini değiştirmek için müşterisi olduğu bankaya başvuru yapmıştı.

Sonra bir internet alışverişi gerçekleştiren Luc, alış veriş yaptığı sitenin 35 Euro fazladdan kesinti yaptığını fark etti. Bankasını aradı ve 35 Euro’luk ödemenin kesilmesi talimatını verdi. Banka da üzerine düşeni yapıp, söz konusu miktarı Luc’un hesabına tekrar yatırdı. Fakat bu işten sorumlu banka çalışanı, üzerine düşenden çok daha fazlasını yapmıştı.

Luc hesabını kontrol etti ve 2 trilyon 35 Euro para yatırıldığını fark etti:

Yerel bir gazeteye verdiği demeçte, “Bir anda bütün sorunlarımın çözüldüğünü düşündüm. Ne de olsa dünyanın en zengin insanıydım” diyor bahtsız adam.

Fakat bir o kadar da vefakar olan Luc, bunun bir dolandırıcılık şüphesi taşıdığı gerekçesiyle yüklü miktardaki işlemi fark etti. Luc Mahieux, dünyanın en zengin insanı olma ünvanını kısa süreliğine elinde tuttu. Bankayı aradı ve durumu bildirdi, kredi kartını bile bloke ettirdi. Başından geçen bu olayı sosyal medya hesabından paylaşınca arkadaşlık istekleri yağmur gibi yağmaya başladı, kendisinden maddi yardım isteyenler oldu.

Yaşadığı bölgede insanların onu milyarder olarak tanıdığını söyleyen Luc, artık Belçika’da tanınan bir sima haline geldi. Bu ufak olayın ardından dünyanın en zengin insanı olamadı fakat bir nebze de olsa, dünyanın gerçeklerini anlamamızı sağladı.