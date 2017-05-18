Sıradan Birisine Kalp Krizi Geçirtecek Yükseklikteki Köprüye Çıkan İki Liseli

ABD'de iki liseli genç, dev Golden Gate Köprüsü'ne tırmandı. Yaklaşık 250 metre yüksekliğe çıkan ikili, videolarını Youtube'a koydular. Yetkililer tarafından bu olay hakkında soruşturma başlatıldı. Gençler, bir yıla dek hapis cezası alabilirler.

Wisconsin’den iki genç, tatil yapmak için San Francisco’ya gelip sıradışı bir hafta sonu geçirme planı yaptılar. Anıtsal bir yapı olan Golden Gate Köprüsü'nü ziyaret eden liseli Tommy Rector ve Peter Teatime, yaşıtları gibi köprüden geçerken bir Snapchat videosu çekmek yerine köprüye tırmanmayı düşündüler. Bu çılgınca hareket yalnızca bir plan olarak kalmadı ve anında hayata geçirdiler!

ABC haber ajansı çalışanlarından birinin gözlemlediği bu olayda, ikilinin araçlarını köprü üzerinde araçlarını sağa çekerek yavaşça kablolardan tutuna tutuna devasa yapının tepesine çıktıkları öğrenildi. Zirveye vardıklarında bir video çekerek sosyal medyada yayınlayan gençlerin kimlikleri tespit edilince adli yetkililer, haklarında soruşturma başlatmışlar. Kaliforniya yasalarına göre bu tür eylemler için hapis cezası öngörülüyor.

CBS News’e göre videosu Youtube’a düşene dek olayı köprü yetkililerinin ruhu bile duymamış. İçişleri Bakanlığı’nın Kaliforniya yetkilileri, bu olay hakkında bir toplantı yapacaklar ve gençlerin yaklaşık 250 metre yüksekliğe nasıl çıktığını masaya yatıracaklar. Çünkü köprüde yaklaşık 200 milyon dolarlık bir intihar önleme teknolojisi mevcut. Bu bile Rector ve Teatime’ı tespit edememiş! Gençler, yasal süreçler gereği yaklaşık 1 yıllık hapis cezası alma ihtimali ile karşı karşıyalar, fakat dava henüz açılmadı. İkilinin videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.