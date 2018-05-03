Sıradan Evler Google Asistan ile Akıllı Eve Dönüşebiliyor

Tahmin edersiniz ki akıllı ev fikri kulağa oldukça hoş geliyor. Ancak bırakın akıllı evleri, normal ev fiyatları bile almış başını gidiyor. Bu noktada eğer sizde teknoloji meraklısı iseniz sıradan evlerinizi Google Asistan ile akıllı ev haline dönüştürebilirsiniz.

Teknolojik gelişmeler bizlere daha konforlu ve daha rahat bir yaşamın kapılarını açıyor. Hal böyle olunca da basit eylemler bile gözümüze büyük gelebiliyor. Google Asistan ise tam da bu noktada sıradan evlerimizi, akıllı ev haline getirerek bizler için hayatı daha keyifli bir hale taşıyor. Konu hakkında uzun bir süredir çalışmalarda bulunan firmanın, büyük bir ilerleme kaydettiğini de söylemeden edemeyeceğim.

Google Asistan, iyileştirilen hali ile 5000’den fazla cihazla entegre şekilde çalışabiliyor. Bu sayede evinizde bulunan tüm cihazları yalnızca sesiniz ile kontrol edebiliyorsunuz. Bu cihazlar o kadar çeşitli ki, açıkçası aralarında ‘Yok artık bu da mı var?’ diyecekleriniz bile mevcut. Kamera, bulaşık makinesi, kapı zili, kurutucu, ışıklar, prizler, termostatlar, güvenlik sistemleri, anahtarlar, vakumlar, fanlar, kilitler, sensörler, ısıtıcılar, buzdolapları, fırınlar ve çok daha fazlası bu örneklerden sadece birkaçı.

Tüm bunların yanı sıra Google Asistan’ı evinizi bir eğlence merkezi haline getirirken de kullanabilirsiniz. Aslına bakarsanız, insanların Google Asistan’ı evlerinde kullanmasının en popüler nedeni de bu özellik olarak gösteriliyor. Bu noktada televizyona otomatik bağlanmak için ‘Hey Google, Hopper’da ESNP’i oynat’ dediğinizde, TV’niz otomatik olarak istediğiniz kanalı açacaktır. Bunun yanı sıra uzaktan kumandaları da sesinizle kontrol etmek, eminiz ki yorgun argın işten geldiğinizde size kullanım kolaylığı sağlayacak.

Özelliklerini ve kullanım alanlarını saymakla bitiremeyeceğimiz yeni nesil teknoloji ile kısacası evinize bağlı tüm cihazları kontrol edebilmeniz mümkün. Evden uzakta bir alandayken de, akıllı telefonunuz sayesinde ev içerisini kontrol edebileceğiniz Google Asistan, teknolojinin en büyük nimetlerinden biri olarak görülüyor diyebiliriz.