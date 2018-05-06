Bazı insanlar, hayata çok farklı bakış açılarıyla bakabiliyorlar. Bizim her gün görüp pek de önemsemediğimiz eşyaları ufak detaylarla kendi renkli dünyalarına çekebilen tasarımcılar, dünyanın hala eğlenceli olabildiğini bize gösteriyor.
Bugün sizlere, Bulgaristan sokaklarında bulunan çeşitli nesnelere Googly gözü ekleyerek elde edilen en iyi “eyebombing” görsellerini sunacağız. Bu görseller, şehir sokaklarında gördüğünüz nesnelere bakış açınızı değiştirebilir:
Selamlaaar
Hmm
Kurşun askerler
Vaay, kayga ediyorlar
Koyun adam
Hayriye! Sen misin?
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Özür dileyene kadar seninle konuşmuyorum
Neeeee
Basmaaa!
Aman tanrım!
Bırak beni lanet olası
Şuraya kaçtılar
Dün gece ne oldu abi öyle yaa