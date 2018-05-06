Sıradan Nesnelerin Üzerine Gözler Ekleyerek Oluşturulan Birbirinden Eğlenceli 15 Görsel

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Şehirlerin çeşitli bölgelerinde bulunan nesnelere gözler ekleyen bir sanatçı, ortaya “eyebombing” ismiyle adlandırılan birbirinden eğlenceli görseller çıkmasını sağladı.

Bazı insanlar, hayata çok farklı bakış açılarıyla bakabiliyorlar. Bizim her gün görüp pek de önemsemediğimiz eşyaları ufak detaylarla kendi renkli dünyalarına çekebilen tasarımcılar, dünyanın hala eğlenceli olabildiğini bize gösteriyor.

Bugün sizlere, Bulgaristan sokaklarında bulunan çeşitli nesnelere Googly gözü ekleyerek elde edilen en iyi “eyebombing” görsellerini sunacağız. Bu görseller, şehir sokaklarında gördüğünüz nesnelere bakış açınızı değiştirebilir:

Selamlaaar

Hmm
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Basmaaa!

Aman tanrım!

Bırak beni lanet olası

Şuraya kaçtılar

Dün gece ne oldu abi öyle yaa

Kaynak : https://www.boredpanda.com/googly-eyes-eyebombing-bulgaria-vanyu-krastev/?page_numb=1
Etiketler: eyebombing
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