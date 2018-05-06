Şehirlerin çeşitli bölgelerinde bulunan nesnelere gözler ekleyen bir sanatçı, ortaya “eyebombing” ismiyle adlandırılan birbirinden eğlenceli görseller çıkmasını sağladı.

Bazı insanlar, hayata çok farklı bakış açılarıyla bakabiliyorlar. Bizim her gün görüp pek de önemsemediğimiz eşyaları ufak detaylarla kendi renkli dünyalarına çekebilen tasarımcılar, dünyanın hala eğlenceli olabildiğini bize gösteriyor.

Bugün sizlere, Bulgaristan sokaklarında bulunan çeşitli nesnelere Googly gözü ekleyerek elde edilen en iyi “eyebombing” görsellerini sunacağız. Bu görseller, şehir sokaklarında gördüğünüz nesnelere bakış açınızı değiştirebilir:

Selamlaaar

Hmm

Kurşun askerler

Vaay, kayga ediyorlar

Koyun adam

Hayriye! Sen misin?

Keşke kalbim olsaydı

Özür dileyene kadar seninle konuşmuyorum

Neeeee

Basmaaa!

Aman tanrım!

Bırak beni lanet olası

Şuraya kaçtılar

Dün gece ne oldu abi öyle yaa