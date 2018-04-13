Sıradışı Bir Otomobil Fikrine Hazır mısınız?

İtalya'da geliştirilen Piaggio Ape, otomobillere bakış açınızı büyük oranda değiştirecek gibi görünüyor.

İtalya'daki en popüler araçlardan olan Piaggio Ape, Vespa Scooter üreticileri tarafından yapılmış üç tekerlekli bir otomobil. Kompakt boyutuyla bu tip araçlar, dar İtalyan sokaklarında kolaylıkla gezinebilmenizi sağlar. Türkiye'de de kamyonlara ve kamyonetlere sıkça rastlıyor olabilirsiniz ancak aşağıdaki göreceğiniz araç biraz daha farklı.

19Bozzy92 tarafından çekilen bu video, bir Şimşek McQueen modifiyeli Piggaio Ape'nin yarış esnasında çekilmiş bir kaydı. Bu tip motorlar 450 cc'lik hızın üzerine çıkmazken, Loris Rosati tarafından yönetilen bu go-kart benzeri araç 600 cc'lik bir motora sahip.

Açıklamaya göre, Rosati'nin arabası İtalya'nın Camaiore kentinde, Toskana'nın dışındaki bir sokak pistinde yıllık vintage ralli arabası gösterisi olan '2018 İtalyan Tarihi Otomobil' vitrininde yer alıyor. Pixar'ın otomobil temalı aracı, bu etkinlikte bulunan diğer araçlar arasında garip bir manzaraya sebep olmuş ancak kesinlikle bizim favorimiz.

Araç güvenli mi merak konusu mu ancak gerçekten hızlı olduğu aşikar. Sizin araç hakkında fikirleriniz nedir, komik olduğunu siz de düşündünüz mü?