Siren, Diyabet Problemlerini Tespit Eden Çorap Yaptı

Siren şirketi, bir kişinin diyabetik ayak problemiyle karşılaşıp karşılaşmadığını tespit edebilen, mikrosensörlerlü çorapları piyasaya sürdü.

Her yıl 100.000'den fazla insan, diyabetik ayak ülserinden ötürü ayağını ya da bacağını kaybediyor. Diyabetik ayak ülserlerinin, yaklaşık yüzde 56'sı enfeksiyonlu olur ve enfeksiyonlu ayak yaralanması yaşayan hastaların %20'si çeşitli amputasyonlar geçiriyor.

Siren, doğrudan kumaşa gömülü olan bir mikrosensöre sahip bir çorap olan Neurofabric'i geliştirdi. Hastalar, diyabetik çorapla ayak sıcaklığını sürekli olarak izler, böylece ürün kullanıcıları diyabetik ayak ülserlerinin sebebi olan iltihapların belirtilerini önceden tespit edebilecekler.

Klinik olarak yapılan çalışmalar çorabın, ayaktaki ısı değişiminin izlenmesi, diyabetik ayak ülserlerinin önlenmesine %87 oranda yardımcı olabildiğini gösteriyor. Siren sistemi, entegre sensörlerin standart üretimini ve aynı anda birden fazla cihazın eşleştirilmesini sağlayan özellkler içeriyor. Önemli konulardan birisi ise çoraplar makinede yıkanabiliyor.