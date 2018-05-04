Disney Kızmasın Diye Deadpool 2’den Bir Sahne Silinmiş!

Süper kahraman filmlerinin en uçarı karakterlerinin başını çeken Deadpool, yakın zamanda vizyona girecek ikinci filmiyle merak uyandırıyor. Filmin baş rolü Ryan Raynolds, yakın zamanda Fox’u satın alan Disney’in ilişkileri bozulmasın diye bir sahnenin silindiğini açıkladı.

Deadpool’un ilk filmini izlediğimizde Disney henüz Fox’u satın almamıştı. Şimdiler de ise bu büyük birleşmenin Marvel Sinematik Evreni’ni nasıl etkileyeceği konuşuluyor. Çünkü sözleşmeler gereği Fox’un yapım haklarını elinde bulundurduğu karakterler, bir süre sonra Disney’in eline geçecek. Disney ise Avengers karakterleri ile X-Men ve Deadpool 2’de kuruluşunu göreceğimiz X-Force karakterlerini bir araya getirebilir.

Deadpool 2'nin yıldızı Ryan Reynolds, Fox’un film içinde olmasını istemediği bir şakayı, sonradan sildiğini açıkladı. Reynolds filmin senaryosunu yazan Rhett Reese ve Paul Wernick’le birlikte çalıştı. Anlaşılan o ki söz konusu şakanın çıkartılmasından pek de memnun değil.

Reynolds, “Bu benim için çok acıklı bir durum. Çünkü filmde şu anda izleyemeceğiniz bir şaka vardı. Muhtemelen bunun ne olduğunu söylememe bile izin yok. Şakanın Disney'le ilgili olduğunu söyleyebilirim, bu nedenle onu çıkarttılar. Durup düşündüğümde akıllıca bir karardı.” diyor. Açıklamasından hareketle birleşme sürecinde olan Fox’un bu şakayla Disney’i kızdıracağını anlayabiliyoruz.

Raynolds’un yazdığı bu şaka, muhtemelen Disney’e ciddi rahatsızlık verecekti. Disney yakın zamanda tüm karakterlerin film haklarına sahip olacağı için Fox tarafından kızdırılmaması gereken bir dev gibi hareket ediyor. Kesilen şakanın Disney’in iş yapış şekliyle ilgili ciddi bir gönderme olduğunu, Deadpool’un bu şakayı yaparken dördüncü duvarı kırıp seyirciyle konuşacağı söyleniyor. Belki film vizyona girdikten sonra Raynolds şakayı açıklar.

Deadpool 2, 18 Mayıs’ta sinemalarda olacak.