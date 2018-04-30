Dünyanın en gelişmiş sesli asistanlarından olan Apple’ın Siri’si, iOS işletim sisteminin önemli bir parçası. Kullanıcıların merak ettikleri her şeyi sorabildikleri asistana İngilizce “Mother (Anne)” kelimesini sorunca, küfürlü bir cevap veriyor.

Sanal asistanlar artık hayatımızda önemli bir yere sahipler. Google ve Apple’ın başını çektikleri bu hizmetleri akıllı telefonlarımızda ve tabletlerimizde yaygın şekilde kullanmaya başladık. Siri ise dünyanın en çok kullanılan ve son derece gelişmiş yapay zekalarından birisi olarak cihazlarımızda bulunuyor, merak ettiklerimizi cevaplıyor.

Reddit kullanıcılarından birisi, iPhone X ile paylaştığı bir deneyimde Siri’ye “Anne” kelimesinin anlamını soruyor. Siri ise temel anlamı söyledikten sonra, ikincil ya da yan anlam olarak bildiğimiz diğer tanımlamaya geçiyor. İngilizce olarak yapılan bu kısa bilgi alışverişinde, dilin en yaygın argolarından birisi kullanılıyor.

Siri “Diğer anlamı da duymak ister misin?” diye sorduğunda eğer onay alırsa “Motherf.cker” kelimesini açıklıyor:

“Bir isim olarak ‘motherf.cker’, Kuzey Amerika’da yaygın argo sözcüğü” şeklinde, ikincil anlamı da okuyan Siri, kullanıcıları oldukça şaşırttı. Bu hizmete erişimin yaş sınırıyla engellenmediği düşünüldüğünde, argo sözcüklerin çocuklar tarafından bu kadar kolay ulaşılabilmesi ciddi bir sorun.

Ortaya çıkan diğer ayrıntılara göre Siri, İngilizce sözcüklerin anlamlarını Oxford Sözlüğü’nden alıyor:

Apple, muhtemelen bu detayı yakın zamanda düzeltecektir. O vakte kadar internet dünyası, Apple ve Siri’nin bu fiyasko niteliğindeki olayını konuşmaya devam edecek.

Amazon Alexa, Microsoft Cortana, Google Asistan ve Apple Siri arasındaki sıkı rekabet devam ediyor.