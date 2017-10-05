Apple'ın sesli asistanı Siri ilginç bir hata gerçekleştirerek, Bulgaristan Milli Marşı'nı sorduğunuzda sonuç olarak Despacito şarkısını karşınıza çıkarıyor.

Apple’ın bazen hayat kurtaran, bazen de eğlence aracı olan sesli asistanı Siri, tuhaf bir hata ile gündeme geldi. Siri’ye ‘Bulgaristan milli marşı nedir?’ diye sorduğunuzda, ‘Sevgili Anavatanım’ isimli Bulgaristan Milli Marşı yerine Luis Fonsi ve Daddy Yankee’nin klibi YouTube’un en çok izlenen videosu olan şarkısı ‘Despacito’yu buluyor.

Apple, henüz konu ile ilgili bir açıklama yapmış değil. Ne geçtiğimiz haftaya kadar Siri’nin varsayılan arama motoru olan Bing, ne de şu anda Siri’nin varsayılan arama motoru olan Google, tarayıcı üzerinden arama yaptığınızda böyle bir hata vermiyor. Fakat Siri, nedense Despacito’nun Bulgaristan Milli Marşı olduğu konusunda ısrar ediyor.

Bu hata arama sonucunun, zaman zaman Wikipedia’da gerçekleşen hatalardan kaynaklı olabileceği de akıllara geldi. Fakat Wikipedia, Bulgaristan Milli Marşı’nı Despacito olarak göstermiyor. Wikipedia da Bulgaristan gibi ‘gerçeği’ bilmiyor sanırım.