Siri'de Büyük Açık: Kilitli Ekrandan Hücresel Veri Kontrolü!

Apple’ın sesli dijital asistanı Siri’de kilitli iPhone ekranından hücresel veriyi açıp kapatmayı sağlayan bir açık keşfedildi.

Kilitli bir iPhone'da, Siri ile iletişim kurabiliyorsunuz. Ancak sınırlı kontrolller ve veriler, ekran kilidi açılmadan sunulmuyor. Fakat keşfedilen hata cihazın mobil şebekeyle olan internet bağlantısını açıp katmayı mümkün kılıyor.

Bunun için normalde “Hey Siri! Hücresel veriyi devre dışı bırak” dedikten sonra sizden ekran kilidinizi açmanızı ister. Ancak sadece “Hücresel veri” dediğinizde ekrana ilgili ayar sekmesini getirerek, cihaz kilidi açılmadan kontrolü size bırakıyor.

Bu tip açıkların hırsızlara ve kötü niyetli insanlara karşı ne gibi avantajlar sağlayacağını düşünebilirsiniz. En azından Siri, bu tarz basit açıkların kesinlikle bulunmaması gereken platformlardan. Üstelik iOS 9’dan iOS 10.3.3 Beta’ya kadar bütün sürümlerde aynı hata mevcut.

Nitekim artık keşfedilen bir hata olduğu için Apple bir sonraki güncellemesinde bu durumu ortadan kaldıracaktır. Eğer bu açıktan rahatsız oluyorsanız, güncellemeyi beklemeten başka seçeneğiniz ne yazık ki bulunmuyor.