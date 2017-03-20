Siri 'Eskort' Arayan Sapkın Kullanıcıları Olmadık Bir Yere Yönlendiriyor!

Asistan yazılımların kullanım amacını bilmeyen kişiler, sapkınlıklarıyla fiyaskolara sebep olmaya devam ediyorlar.

Öncelikle şu konuya açıklık getirelim; akıllı asistanlarla tuhaf ilişkiler kuran kişilerin varlığı bir gerçek. Hepimizin bildiği gibi akıllı asistanlar basit işlemlerde bize yardımcı olmak ve bunu konuşarak interaktif bir yolla gerçekleştirmek üzere tasarlandılar. Buna rağmen söz konusu tuhaf ilişkileri kuran insanlar, çılgınca ve bazen aptalca şeyleri denemekten vazgeçmiyorlar. Takdir edersiniz ki bu gibi şeyler için programlanmayan asistanlar, sorulan bu soruların karşısında hatalı sonuçlar veriyorlar.

Daha önce eski ABD başkanı Obama görevdeyken Google Home’da bulunan asistan yazılımı, Obama'nın komünist bir darbe planladığını doğrulamış ve bu olay sosyal medyada büyük bir hızla yayılmıştı. Nitekim Obama yerini tartışmalı aday Trump’a bırakalı epey bir süre geçiyor.

Asistanlara kafayı yedirten birkaç olay dizisi var ki, sapıkça girişimler ve etik olmayan unsurlar içeriyor. Kanada’daki yerel gazetelerden biri olan Toronto Star'a göre, Siri bu sapkın soruşturmaları yapan kullanıcıları şehrin Little Italy bölgesinde e-spor müsabakalarının yürütüldüğü internet kafeye yöneltiyor. Aşağıda bu internet kafenin Apple destek hesabını pinlediği tweet’i görebilirsiniz:

“Merhaba @AppleSupport, #siri, neden insanların bizim yerimizde eskort bulabileceğini söylediğini açıklayabilir misiniz? Bu fazlasıyla garip."

Kuruluşun ortağı Alvin Acyapan, Kasım 2016'da kafenin açılmasından bu yana, bu sapkın aramaları yapan insanların mekanın gece gündüz aradıklarını belirtiyor. Durumu arayan birine soran Acyapan, kişilerin Siri’den yönlendirme aldığı bilgisine ulaşmış. Fiyaskoya bakar mısınız? :)

Acyapan, Siri'nin muhtemelen "eskort" kelimesini "eSports" kelimesi ile karıştırdığını söylüyor. Bu oldukça mantıklı; çünkü iki kelime arasında sadece bir harflik, sapkın insanların hezimetine yol açan bir fark bu.

Geçen hafta ise Apple yaptığı güncellemeyle, Siri’nin bu sapıkça sorulara cevabı olarak “Bilmiyorum” demesini sağladı. Ancak kullandıkları asistan yazılımların kendi sapkınlıklarını gidermesini bekleyen güruh olduğu müddetçe daha çok fiyasko yaşanacak gibi...