Siri, Gelecek Güncelleme ile Adeta Bir 'Müzik Uzmanı' Olacak!

Sonbaharda gelecek olan iOS 11 güncellemesinden Siri de payını alacak ve artık sadece bir ses asistanından çok daha fazlası, adeta bir DJ olacak.

Apple, rakiplerine karşı sahip olduğu en büyük kozlarından biri olan Siri'ye yeni birkaç numara ekliyor. Siri artık çeviri yapabilecek, yeni bir sesi olacak ve arayüzünde de gelişmeler olacak.

Ancak Siri'nin gelişimi sadece bu kadar değil, müzik konusunda karşımızda artık çok daha yararlı bir Siri olacak. IOS 11'deki Siri, en sevdiğiniz müziğin hangisi olduğunu hemen öğrenecek. Siri'ye "Hey Siri, sevdiğim müziklerden birini oynat" dediğiniz zaman, en çok dinlediğiniz ve sevdiğiniz müziklerden birini oynatacak.

Ayrıca Siri'den ruh halinize göre bir etkinlik veya türe dayalı bir müzik karışımı oynatmasını isteyebileceksiniz. Bu noktada da "Hey Siri, yavaş bir müzik çal" demek etkili olacaktır. Üstelik herhangi bir albüm veya sanatçı hakkında sorularınız varsa bunu çekinmeden Siri'ye sorabileceksiniz. Siri albüm notlarını okuyabilir, sanatçı hakkında bilgi verebilir ve daha birçok sorunuzu cevaplayabilir. Eğer şarkıyı beğendiyseniz ve Siri'nin ilerleyen zamanlarda bunu hatırlamasını da istiyorsanız bunu Siri'ye söylediğiniz tahtirde not alacaktır.

Bahsettiğimiz güncelleme, yılın ilerleyen dönemlerinde iOS 11 ile karşımıza çıkacak. Yani henüz bir süre daha beklemek zorundayız.