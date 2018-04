Siri, Google Asistan'dan Neler Öğrenebilir?

Ses asistanları söz konusu olduğunda Siri, Alexa ve Google Asistan’dan bir adım geride kalıyor. Apple bu duruma dur demek için yeni bir kadro kurmaya karar verdi. Bu bağlamda Apple’ın en güçlü hamlesi ise Google’ın eski yapay zeka şefini işe almaktı.

Yapay zekalar ve ses asistanları son zamanlarda oldukça büyük ilgi görmeye başladı. Özellikle Google Asistan’ın liderliğini yaptığı yolda Siri sanki bir adım geride kaldı. Bunun sebebi beklide Google’ın yıllar içerisinde bu konuya daha fazla yatırım ve zaman ayırmasıydı. Ancak bilirsiniz ki Apple, geride kalmayı sevmez. Bu bağlamda teknoloji devi, yeni bir kadro kurarak konunun üzerine eğilmeye karar verdi. Bu konuda da en iddialı hamlesi eski Google yapay zeka şefini ekibine dâhil etmekti.

Eski Google yapay zeka şefini işe alan Apple, muhtemelen akıllı bir atak yaptı. Belki de yeni Apple yapay zeka şefinin şirkette ki rolü, Siri’yi ciddi bir değişime uğratarak kademe atlatacaktı. Peki ya Siri, Google Asistan’dan neler öğrenebilirdi. İşte bu noktaya gelin birlikte göz atalım.

Daha İyi Arama

Arama söz konusu olduğunda, Siri’nin Google Asistan’ı yakalaması biraz zor olacaktır. Çünkü Google tabiri caizse bu konuda adeta bir ‘kral’. Ancak eminiz ki Apple, ilk olarak bu sorunun üzerine eğilecek. Siri bildiğiniz gibi bu konuda bazı tutarsızlıklara sahip. Örneğin test esnasında Siri’ye ‘Birleşik Devletler Başkanı Kim?’ dediğinizde Siri bunu yanlış anladı ya da yanlış cevap verdi. Çok deneme sonrası doğru cevap verdiği olsa da, anlaşılan o ki Siri, bunun tam olarak hakkını veremiyor.

Siri her daim yanılmasa da, her daim doğru da çalıştığı gözlenmedi. Muhtemelen Siri’nin başı şu an için karmaşık sorular ile dertte. Bu bağlamda eski Google şefi, ses tanıma ve arama konusunda deneyime sahip olduğundan bu sorunu çözecektir.

Akıllı Ev Entegrasyonu

Muhtemelen Google’ın son yıllarda yaptığı en doğru adım, asistanlığını sadece telefon üzerinde bırakmayarak ev eşyalarına da entegre etmesiydi. Bu tür çapraz platform uygulamaları eski Google yapay zeka şefi için tanıdık şeylerdi ve Apple’a konu hakkında büyük yardımı dokunabilirdi.

Apple HomePod ile Google Asistan gibi olmayı hedeflese de, açık konuşmak gerekirse bunu pek başaramadı. Bunun dışında ses tanıma konusunda da kendini geliştirmesi gereken Siri’nin daha bir fırın ekmek yemesi gerekiyor.

Üçüncü Taraf Desteği

HomePd ve Apple Music gibi platformlardan da anlayabileceğiniz gibi Apple geleneksel ve katı duvarlara sahip. Örneğin Siri’den Google Haritalara girip bir yol tarifi vermesini isterseniz, Siri Google Haritalara gider ancak yol araması yapmaz. Bu noktada sizin işinizi kendiniz yapmanız gerekir. Google şüphesiz konuda daha kullanıcı canlısı.

Tüm bunlar mevcut olsa da, Siri tamami ile Google Asistan’dan kötü değil. Örneğin Siri, isimleri telaffuz etmede Google Asistan’dan daha iyi görünüyor. Eski yapay zeka şefinin yeni şirketindeki ilk günleri olsa da muhtemelen yakın zamanda Apple’dan iyi gelişmeler alacağız. Peki konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Aynı çalışanın rakip firma da çalışması benzer özelliklerin kopyalanmış gibi görünmesine de neden olabilir mi?