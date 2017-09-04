Siri, iPhone 8’de Çok Farklı Bir Butonla Aktif Edilebilir!

Brezilyalı iOS geliştirici Guilherme Rambo, iPhone 8'de Siri'nin güç butonuna uzun basarak çağırılabileceğini söyledi.

Apple’ın yeni iPhone 8 ile birlikte fiziksel ‘home’ butonunu kaldıracağını ve bu alana bir ‘yazılım çubuğu’ yerleştireceğini biliyoruz. İlk başta herkes ‘Touch ID ne olacak?’ diye sordu. Fakat çok uzun zaman geçmeden Apple’ın 3D yüz tanıma teknolojisi ile güvenlik sorununu çözeceği sızıntıları geldi.

Aslında hala cevaplanmamış bir soru daha bulunuyor; Siri’yi sesli komutla başlatmak istemeyenler ne yapacaklar? Brezilya’lı iOS geliştirici Guilherme Rambo’nun, iOS 11 kaynak kodlarında bulunduğu keşfe göre iPhone 8 kullanıcıları, güç butonuna uzun süre bastıklarında Siri’yi çağırabilecekler.

Guilherme, Cumartesi günü attığı tweet’te ‘’Güç düğmesi ‘home’ tuşu olursa ne olur?’’ dedi. Bunun üzerine bir takipçisi ‘’Kaynak kodda böyle bir şey buldun mu?’’ diye sordu. Bu soru üzerine Guilherme, ‘’Siri’nin güç butonu ile çağırılacağını gösteren işaretler buldum.’’ dedi.

Guilherme’nin ne tip bir kod kullandığı tam olarak bilinmiyor. Fakat daha önce Apple’ın TVOS 11 beta yazılımını inceleyerek 4K Apple TV hakkında paylaştığı bazı detaylar, güç tuşu hakkında doğru bir keşif yapmış olabileceği ihtimalini güçlendiriyor.

Apple kendi adına devrimsel bir cihaz geliştirdi ve tanıtımına sadece 8 gün kaldı. iPhone tasarımında gerçekleşen bu büyük değişiklik pek çok özelliğin ve arayüzün de değişmesine neden olduğu için tanıtım etkinliği, yeni özelliklerin ne olduğu kadar eskilerinin nasıl değiştiği konusunda da ışık tutacak.