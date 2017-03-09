Siri'nin Nasıl Çalıştığına Dair Tüm Sırlar Ortaya Çıktı!

Apple'ın sesli asistan uygulaması Siri'nin tüm sırları açığa çıktı. Rakiplerinin aksine düzinelerce dile destek veren Siri uygulaması hakkındaki detaylar ortaya çıktı.

Apple'ın kişisel asistan alanı uygulamasının sektörün en popüler yazılımlarından biri olduğu gerçek. Siri, 36 lehçede 24 dil desteği veriyor. Reuters ile yapılan röportajda Apple yöneticisi, Siri'ye yepyeni bir dil öğrenmeyi nasıl öğrettiğini duyurdu.

Alex Acero, 2013 yılından beri Apple iletişim biriminin başında. Acero'ya göre Apple, birkaç yıl önce özel olarak hazırlanmış, makine öğrenme mimarisine dayalı bir sistem geliştirdi. Söz konusu sistem, kelime kavrayışının gelişmesini sağlamak.

Acero, yeni bir dil edinme anlamında, yeni dili konuşabilen, değişik lehçeleri ve aksanları kapsayan çeşitli paragrafları ve kelime listelerini okumak için gerekli süreci başlattığını açıkladı.

Konuşmalar, diğer insanlar tarafından kaydediliyor ve kopyalanıyor. Bu, kelimelerin bilgisayar dilinde bir karşılığı oluşturuyor ve doğruluğı sağlaması için gerçek insanlar tarafından dikte edilen cümleler kullanılıyor. Tüm sürecin ardından üstün teknoloji bir bilgisayar ve yepyeni bir algoritma ile buluşuyor.

Bilgisayar dili, sözcük dizilerinin transkripsiyonunu öngörmeyi hedef haline getirmiş. Algoritma, daha fazla veri paylaşıldığında otomatik olarak gelişiyor. Doğrudan Siri'ye geçmek yerine Apple, söz konusu mimariyi iOS ve macOS'a adapte edecek ve bir çeşit beta sürümünü kullanıma sunacak. Böylece Apple, çok daha fazla kullanıcıya erişebilecek.

Söz konusu yapı, gerçek durumları ele alıyor: Arka plandaki sesler, öksürme, duraklar önemli ölçüde filtre mekanizmasına uğrar. Apple, bahsi geçen ses örneklerini alır ve bunları doğrulanmış ses ve metin eşleştirmesi için kullanır.

Apple, bir başlığı Siri uygulamasına uygun olması için sistemi yeterince hassas kılana kadar bu işlemi tekrarlar. Siri sesleri sentezler ve yanıt metni ile konuşmayı gerçekleştirir.