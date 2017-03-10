Cortana, Yenilenmiş Haliyle iOS’e Geri Döndü!

Microsoft'un sesli asistanı için beklenen iOS sürümü sonunda geldi.

Dijital asistanların sürekli gelişen yapay zekaları ile sürdürdükleri rekabette gelinen son noktada Microsoft asistanı Cortana’yı iOS platformu için hizmete sundu.

“Siri mi Cortana mı daha akıllı?” tartışması sürerken Microsoft’un yaptığı bu hamle firma tarafından Aralık ayında duyurulmuştu. Ayrıca Android cihazlar için daha önce kullanıma sunulmuş asistan şu an İngiltere’de iOS cihazlarda indirilebilir durumda.

Elbette Microsoft asistanların en çok tercih edildiği Birleşik Krallık’ta yaptığı iyileştirmeleri test ediyor. Gerekli görüldüğü taktirde muhtemelen bir kaç güncelleme sonra Cortana tüm cihazlarda kullanılabilecek.

Cortana 2.0 sürümünde ayrıca şu yenilikleri sunacak:

Yeniden tasarlanan çağrı, mesajlaşma ve hatırlatıcı arayüzleri

İyileştirilmiş arama sonuçları

Daha hızlı sayfa geçişleri ve gelişmiş uygulama arama hizmeti

Cortana’nın şarkı söyleme performansı şu ana kadar tüketicileri memnun etse de, espri yeteneğinin daha çok gelişmesi gerektiğini söylüyorlar :)

Daha önce Cortana kullandıysanız Siri ile kıyasıya rekabetinde kimi üstün görüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.

