Siri destekli lambayı çalıştırmak için ekstra hub ya da akıllı sokete ihtiyaç duyulmuyor. Bluetooth bağlantılı lamba, Siri ve HomeKit ile kumanda edilebiliyor.

Sylvania Smart+ ile hayatınıza ışık katmak biraz daha kolaylaşacak. Firma, ürünün beğenilmesinden sonra Full Color A19 Lambasının ön siparişe hazır olduğunu açıkladı. Teslimatın Eylül ayında yapılması bekleniyor. Eğer sonbaharın karanlığını, Sylvania ile gidermek gibi bir düşünceniz olursa, şimdiden sipariş verebilirsiniz.

Sylvania akıllı lambasının Siri ve Apple Home uygulaması ile doğrudan kontrol edilen ilk lamba olduğunu ifade eden firma, kumanda için ayrıca bir akıllı sokete ya da Wi-Fi router’a ihtiyaç duyulmadığını belirtiyor. Bluetooth’lu ampulü odanızdaki herhangi bir duya taktıktan sonra, iPhone Home uygulamasıyla ilişkilendiriyor ve kontrolü ele alıyorsunuz.

Firma yöneticisi Aaron Ganick “Apple’la birlikte kendi sınıfında ilk olan bu ürünü piyasaya çıkarmanın gururunu taşıyoruz. Apple, kullanımı basit ve doğal, yenilikçi ürünleriyle tanınır. HomeKit’ de bu evsafta bir üründür. Yeni ürünümüz HomeKit destekli Sylvania Smart+ , Smart Home’a sahip olmanın ne muhteşem bir şey olduğunu duymuş olmakla birlikte, henüz bu denli büyük çapta bir kuruluma hazır olmayanlara hizmet edecektir” dedi.

Diğer akıllı lamba ve hublarda oludğu gibi Sylvania Smart lambaları da tekil ya da grup halinde kullanılabiliyorlar. Siri ya da Home uygulamasını kullanarak lambayı açıp kapatabilir, ışığını azaltabilir, açık beyaz renkten koyu beyaz renge, ya da bir çok diğer renge ayarlayabilirsiniz. Ek olarak akıllı lambaları belirli bir gün ve saatte yanmak üzere ayarlayabilir, böylece döndüğünüzde evinizi ışıl ışıl bulabilirsiniz. Bu lamba aynı zanda ne zaman yatağa gireceğinizi de bildiği için, zamanı geldiğinde ışığı kısıyor, ya da bütünüyle kapatıyor. Aynı zamanda Siri’ye ‘Eve geliyorum’ dediğinizde ışıklar belirli bir parlaklığa getiriliyor.

HomeKit destekli Sylvania Smart+ lambaları online olarak satışa sunulacak olmakla birlikte bu yıl mağazalarda da satılacak. Ön sipariş bedeli ise 45$.

Ön sipariş vermek isteyenler, bu bağlantı üzerinden işlem gerçekleştirebilirler.