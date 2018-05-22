Siri, WWDC'nin Tüm Sırlarını 'Ağzından' Kaçırdı!

Apple'ın 7 yıllık sanal sesli asistanı Siri, şirketin bu yılki WWDC etkinliği hakkında bilgi almak isteyenlere yeni bir sese ve yeni bir 'eve' sahip olacağını söylüyor.

Apple’ın uzun yıllardır düzenlemiş olduğu Apple Dünya Geliştiriciler Konferansı’nın (WWDC) bu yılki etkinliği, 4 Haziran’da San Jose’de gerçekleşecek. Apple’ın bu etkinlik sırasında yeni iOS, macOS, tvOS, watchOS sürümlerini tanıtacağını zaten biliyoruz. Fakat şirketin sesli asistanı olan Siri, etkinlik hakkındaki bazı sırları ‘azından’ kaçırmış olabilir.

Apple Post’tan Nathan Simpson, WWDC hakkında Siri’ye danışmanın iyi bir fikir olduğunu düşündü ve yanılmadı. Sesli asistana ‘’Hey Siri, WWDC’yi anlat.'' diyen Simpson, ‘’Siri’ye yeni bir ses geliyor.'' dedi. Tabii bu ses değişikliğinin Türkçe versiyon için geçerli olup olmadığını bilmiyoruz.

Simpson’ın soruyu tekrarlaması üzerine Siri yanıtını değiştirdi ve ‘’Parlak, yeni bir evim olacak. Tam olarak parlak denemez; daha çok ağ şeklinde ve mat renkli'' dedi. Homepod’un pek de parlak olduğu söylenemez ama Siri öyle diyorsa öyledir.

Simpson’ın bir sonraki sorusu ise ‘’Hey Siri. Bana WWDC’deki HomePod’u anlat.’’ oldu. Bunun üzerine Siri ciddiyetini tamamen kaybetti ve ‘’HomePod, Apple tarafından geliştirilen müthiş ses kalitesi sunan bir kablosuz hoparlördür. Siri ile sesli kontrol sağlayabilirsin. Hey bekle… o benim.’’ dedi.

Tahmin edebileceğiniz gibi Siri’nin bu yanıtları etkinliğe olan merakı arttırmak için bizzat Apple tarafından hazırlanmış olabilir. Siri’yi yeni bir ses ile yeni bir cihazda görmek heyecanlı olacaktır. Fakat 4 Haziran’da gerçekleşecek etkinlikte muhtemelen dikkatler en çok şirketin mobil işletim sisteminin yeni sürümü olan iOS 12’de olacak.