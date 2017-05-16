Siri, Yangında Kalan Adamın Hayatını Kurtardı!

Siri, bir kez daha hayat kurtardı. Evde yaşanan patlama sonucu yangın içerisinde kalan ve birçok yeri yanan adam, Siri'ye seslenerek yetkili kişileri çağırmayı başardı.

Apple’ın akıllı asistanı Siri, son zamanlarda yaptığı başarılı işlerle adından sıkça söz ettiriyor. Ülkemizde genellikle küfür edilerek kullanılan Siri, New Hampshire’da Christopher Beaucher’in hayatını kurtardı.

Apple’ın dijital asistanı Siri, annesinin evinde yaşanan yangının ardından yetkili kişilere ulaşarak Beaucher’ın hayatını kurtardı. Beaucher, annesinin sahibi olduğu boş bir evde yangının merkezinde kaldı. Annesinin tatil evinde, patlama sonucu oluşan yangının ortasında kalan Beaucher, elleri yandığı için ellerini kullanamaz oldu. Kendini zar zor evin dışına atabilen Beaucher’ın aklına Apple’ın asistanı Siri geldi. Bunun üzerine Siri’ye seslenerek yardım görevlilerini çağırmasını sağladı. Siri'nin 911’i aramasını sağlayan Beaucher, gelen yardımla hayatı kurtuldu.

Bu tarz olaylar son zamanlarda büyük bir artış gösteriyor. Telefonlara her zaman ulaşamayabiliyoruz. Gerçekten yardıma ihtiyaç olduğu zamanlarda Siri gibi kişisel asistanlar, çok fazla hayatın kurtulmasına yardımcı olacaklar gibi görünüyor. Yapay zekaların ortaya çıkması ile evlerin akıllanması gerçekleşirse, bu tarz olaylar çok geç olmadan fark edilebilir. Peki, siz Siri veya başka bir kişisel asistanı kullanıyor musunuz? Kullanıyorsanız, ne gibi rahatlığı bulunuyor?