'Siri, Son WhatsApp Mesajlarımı Okur musun?' Demek Mümkün!

Siri'nin WhatsApp ile entegrasyonu gelişmeye ve kullanımı kolaylaştırmaya devam ediyor. Yeni güncelleme ile WhatsApp mesajları, Siri ile okunabilecek.

Apple'ın göz bebeği dijital asistanı Siri, Amazon’un Alexa’sı ve Google’ın Assistan’ı kadar sayıda üçüncü parti yazılımlara destek sağlamayabilir. Başka bir deyişle farklı uygulamalarla entegre bir şekilde çalışamayabilir, ancak yine de kendi başına oldukça gelişmiş ve faydalı bir uygulamadır.

Şirket geçen sene Siri'yi kullanıma açtığından beri büyük uygulamalar platforma girerek iPhone ve iPad kullanıcılarının işlemleri tamamen cihaza dokunmadan yapmalarına izin verdi.Örneğin WhatsApp, kullanıcıların seslerini Eylül ayından bu yana kullanarak sesten metne dönüştürme desteği getirmişti. Ancak son güncellemenin bir parçası olarak gelen özellik sayesinde Apple'ın asistanı mesajlarımızı da yüksek sesle okuyabilecek.

Uygulama güncellendiğinde basit bir "Hey Siri, son WhatsApp mesalarımı okur musun?" isteği, Siri'nin en son metinleri sesli bir şekilde okumasını sağlıyor. Özellikle araç kullanımlarında oldukça güvenli bir seçenek olacak özelliğin neden bu kadar geciktiği ise ayrı bir merak konusu.

Bu özelliği kullanmak istediğiniz cihazlarınızın iOS 10.3 veya daha yeni bir sürümünü çalıştırıyor olması gerekiyor.