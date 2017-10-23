Siri'ye Kelimelerin Doğru Telaffuzu Nasıl Öğretilir?

Siri'nin pek çok marifeti olsa da mükemmel olduğu söylenemez. Apple'ın sanal asistanı, telaffuzu zor olan bazı kelimeleri okumakta zorlanabilir. Fakat siz, ona doğru telaffuzları öğretebilirsiniz.

Apple’ın marifetli sesli asistanı Siri’den rehberinizde kayıtlı olan birini aramasını ya da kişi bilgilerini bulmasını isteyebilirsiniz. Fakat en nihayetinde Siri de bir yazılım ürünü ve bazı isimleri doğru bir şekilde telaffuz edemeyebiliyor. Aşağıdaki adımları uygulayarak Siri’ye telaffuzda zorlandığı kelimeleri ya da isimleri yeniden öğretebilirsiniz.

1- Öncelikle Siri’yi açın. Ardından anlamakta güçlük çektiği kişinin isminin harflerini tek tek söyleyerek Siri’den bu kişiyi rehberde bulmasını isteyin. Muhtemelen Siri, sorunsuz bir şekilde kişiyi bulacaktır.

2- Siri’ye telaffuzunun yanlış olduğunu söyleyin. Yanlış telaffuz ettiği ismi size onaylatacaktır. Onayladıktan sonra Siri, o ismi sizin nasıl telaffuz ettiğinizi soracak. İsmi dilediğiniz gibi telaffuz edebilirsiniz.

3- İsmi telaffuz ettikten sonra Siri size kendi telaffuzunu belirlemek için bazı seçenekler sunacak, bu seçeneklerden herhangi birini seçebilir ya da yeniden bir telaffuz kayıt edebilirsiniz.

Yukarıda anlattığımız adımların pratikte uygulanışını aşağıdaki videoyu izleyerek görebilirsiniz.