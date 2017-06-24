Siri'ye Ramazan Bayramı'na Özel Güncelleme Geldi

Ramazan Bayramı için güncellenen Siri, artık bayramla ilgili de sizinle sohbet edebilecek.

Bildiğiniz gibi Apple'ın sesli asistanı Siri, basit işlevleri yerine getirmek ve sesli komutlarla telefonu kontrol etmenizi sağlamanın yanı sıra yapay zekasıyla bir hayli enteresan diyaloglara da girebiliyor. Öyle ki canınız sıkıldığında Siri ile konuşarak bile vakit geçirmeniz mümkün.

Şimdi ise Apple'ın bu "zeki" asistanı Siri, Ramazan Bayramı'na özel yeni bir güncelleme aldı. Siri'ye Ramazan Bayramı dolayısıyla gelen güncelleme aslında kullanıcıların günlük hayatında pek işe yarayacak özellikleri getirmese de bayramla ilgili ilginç sorular sorup cevap almanızı sağlıyor.

Örneğin Siri'ye gelen Ramazan Bayramı soruylarıyla birlikte "Siri, nerede o eski bayramlar?" dediğinizde "Sen daha o kadar yaşlanmadın." ve "Deliye her gün bayram değil mi?" gibi cevaplar alıyorsunuz.

Eğer iOS ya da macOS işletim sistemine sahip bir cihazınız varsa ve Siri'nin son sürümünü kullanıyorsanız, şimdiden Siri'ye bayramla ilgili sorular sormaya başlayıp yarın büyüklerinize bunun espirisini yapabilirsiniz.

Şimdiden hepinize iyi bayramlar! :)