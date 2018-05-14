'Türkçe Siri'nin Apple'a Karşı Açtığı Dava Sonuçlandı!

Türkçe Siri'ye sesini veren Yelda Uğurlu, dijital asistanda sesinin izinsiz kullanıldığı iddiası ile Apple ve Nuance Communications'ı mahkemeye vermişti. Uğurlu'nun davası nihayet sonuçlandı.

Bir ses sanatçısı olan Yelda Uğurlu, sesinin toplu taşıma anonslarında kullanılacağını düşünerek Nuance Communications şirketi ile 2011 yılında sözleşme imzaladı. Ancak Nuance Communications, Apple’ın sanal sesli asistanı Siri’ye Türkçe desteği sunması için teknoloji devine Yelda Uğurlu’nun sesini sattı. Yelda Uğurlu, bilgilendirilmeden ve onayı alınmadan sesinin Siri’de kullanıldığı iddiası ile Apple’ı ve Nuance Communications’ı mahkemeye verdi.

Apple ve Nuance Communications sesin Yelda Uğurlu’ya ait olduğu yönündeki iddiaları reddederek elektronik ortamda oluşturulmuş insan benzeri bir ses olduğunu dile getirirken, ‘’Davacı, 2011 yılında imzaladığı sözleşme ile kaydedilen sesinin ‘konuşma sentezleme yazılımları’ tarafından kullanılmasına izin vermiştir, bu kayıtlı ses birimlerinin Siri uygulamasında kullanılmış olmasını fırsata dönüştürerek haksız kazanç elde etmeye çalışmaktadır.’’ dedi.

Bu iddialar üzerine mahkeme, sesin Yelda Uğurlu’ta ait olup olmadığının tespit edilmesi için dosyayı bilirkişiye taşıdı. Bilirkişi sesin Yelda Uğurlu’ya ait olduğunu teyit ederken, ‘’İddia edildiği gibi bu sadece bilgisayar sesi olsaydı, ne kişiyle sözleşme yapmaya ne de stüdyo ortamında günlerce ses kaydı almaya lüzum kalırdı. Davalı Apple bu kullanımı yapmak için davacıdan izin aldığını tespit edememiştir.’’ dedi.

Bilirkişi raporuna itiraz eden Apple ve Nuance Communications, yeniden bir bilirkişi raporu oluşturulmasını istedi. İkinci kez oluşturulan bilir kişi raporunda Yelda Uğurlu’nun 2011 yılında imzalamış olduğu sözleşme gereğince Nuance Communications’ın sesini kullanma hakkı bulunduğu belirtilirken, ‘’Uğurlu’nun sesinin direkt olarak değil programla oluşturulup işlenmiş ses vasıtasıyla kullanılmıştır. Kişilik hakkı ihlal edilmemiştir.’’ dendi.

Sonuç olarak mahkeme, Nuance Communications’ın Yelda Uğurlu’nun sesinin taraflar arasında imzalanan sözleşmeye uygun şekilde kullanıldığına kanaat getirirken, Yelda Uğurlu’nun, sesinin Siri tarafından kullanılmasına son verilmesi ve gazetelerde ilan verilerek kendisinden özür dilenmesi konusundaki davasını reddetti.