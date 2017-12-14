Dijital para işlemlerinin masrafsız ve güvenli şekilde gerçekleştirilmesini sağlayacak olan telefonun yapımı için toplanan para, bir ICO açılışında gündeme geldi.

İsviçre-İsrail teknoloji firması Sirin Labs Perşembe günü yaptığı açıklama ile, açık kaynaklı blockchain akıllı telefon geliştirimini desteklemek için yapılan bir arz işleminde 118 milyon dolar toplama hedefi belirlediklerini söyledi.

ICO olarak adlandırılan ‘Initial Coin Offering’ işlemleri, blockchain gibi dijital para teknolojileri üzerinde kurulan girişimci firmaların, yatırımcılara sanal jetonlar vererek hızlı şekilde kaynak edinmelerini sağlıyor. Bir çeşit hisse senetlerinin halka arzı işleminin dijital para ile yapılması olarak tanımlayabiliriz ICO'yu.

Bu tip teklifler geçtiğimiz yıl içerisinde daha da sıklaştı fakat Avrupa’nın birincil piyasa düzenleyicisi geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, bu yatırımların son derece riskli ve büyük oranda spekülatif oldukları konusunda uyarıda bulunmuştu.

Futbol yıldızı Lionel Messi’yi marka elçisi olarak istihdam eden Sirin, ilk 24 saatte dünya çapında 5.600 kişiden para topladıklarını, 12 gün boyunca toplamaya devam edeceklerini söyledi.

Sirin’in CEO’su ve kurucusu Moshe Hogeg gazetecilere yaptığı açıklamada “Bunlar bizim potansiyel müşterilerimiz. Telefonları alacak ilk kişiler olacaklarını düşünüyoruz” dedi.

ICO, güvenli blockchain telefonunun ve kişisel bilgisayarının mali destek bulmasına yardımcı olacak. Firma, gelecek yılın sonlarına doğru piyasaya çıkması beklenen telefonun, masrafsız işlem gerçekleştirme kapasitesi yanında, arttırılmış güvenlik özelliklerine sahip olacağını söyledi.

Hogeg hedefinin, 75 milyon dolar toplamak olduğunu söyledi. Bu miktar, telefonun yapılması için gerekli olan tutara denk geliyor. Ek olarak yapılacak mali destekler, firmanın üretim kapasitesini arttırmasını ve satış ve pazarlamaya daha fazla yatırım yapmasını sağlayacak.