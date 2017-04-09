Şirinler'in Yeni Balon Patlatma Oyunu Yayınlandı

Sevilen animasyon Şirinler'in yeni filminin vizyona girmesiyle birlikte filmin balon patlatma temalı mobil oyunu da yayınlandı.

Kötülerin göremediği, çocukken bize adeta hayat dersi veren mavi küçük yaratıklar Şirinler yıllar geçmesine rağmen yeni neslin de hayatının bir parçası olmaya devam ediyor. Artık eski tadını vermese de Şirinler'in yeni filmi Şirinler: Kayıp Köy'ün vizyona girdi ve filmin vizyona girmesinden çok vakit geçmeden yeni mobil oyunu yayınlandı.

Daha önce Şirinler'in oldukça kapsamlı mobil oyunlarına tanıklık etmiştik ancak yeni oyun basit bir balon patlatma oyunundan ibaret. Yine de Gargamel ve Şirinler'in karşı karşıya geldiği balon patlatma temalı Sony tarafından yayınlanan oyunda aynı zamanda Gargamel'in elinden Şirinler'i de kurtarmaya çalışıyorsunuz.

Şirinler'in yeni balon patlatma oyunu çocuklara hitap etmesinin yanı sıra çocukken bizim hayal dünyamızı yerle bir eden, kötü olmasına rağmen Şirinler'i görebilen Gargamel'den intikam alabilmemiz için iyi bir fırsat.

Şirinler'in yeni oyununu aşağıdaki bağlantılardan indirebilirsiniz: