Şirketiçi Paylaşma Yazılımı Igloo 47 Milyon Dolar Kazandı

Slack, Facebook'un Workplace ve Microsoft Teams gibi platformların hızlı bir şekilde büyümesiyle ortaya çıkan ve popülerleşen sosyal medya ve işbirliği hizmetleri pazarının yeni üyesi Igloo Software, 47 milyon dolar kazandığını açıkladı.

80 ülkede faaliyette olan ve çalışanlar arası dosya gönderimi ve ortak döküman erişimi gibi şirketiçi sosyal ağ görevi gören Igloo, yaklaşık 11 bin kuruluşa hizmet veriyor. Bu 11 bin kuruluştan 10 bini yazılımı ücretsiz kullanıyor. Öte yandan Igloo, geçtiğimiz yıl 190 yeni ücretli müşteriyla anlaşarak kendisini %79 oranında büyüttü. Bununla birlikte Frontier Capital'den gelen yeni finansman, Igloo'nun toplam gelirini 56 milyon dolara çıkardı.

Igloo'nun mevcut piyasa değerinin 100 milyon doların üzerinde olduğu tahmin edilirken yakında bu rakamın 500 milyon dolara çıkabileceği de söyleniyor. Igloo'nun kurucusu ve CEO'su Dan Latendre, yeni gelen finansmanla birlikte yeni iş olanakları, pazarlama ve BT gibi konularda çalışmalar yapmayı planladıklarını belirtti.

Igloo, SaaS yazılımının bir parçası gibi olsa CEO Latandre'ın söylediğine göre farklılık da gösteriyor.Bunun farklılığın nedeni, Igloo'nun kendini Slack, Salesforce, Microsoft ve Google'ın verimlilik paketleri, Dropbox ve Box gibi pek çok başka yazılımı bir araya getiren bir platform olarak konumlandırması olarak gösteriliyor.