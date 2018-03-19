Bir firmanın kendi ürünlerini kullanan patronlarını görmek sizi şaşırtmasın. Buna teknoloji dünyasından alışkınız. Ancak işin içine savunma teknolojilerini sokarsak, kullanmak için birilerinin size saldırması gerekiyor. Ukrainian Armor’un CEO’su ise tam olarak bunu yaptı.

Askeri alanda faaliyet gösteren sayısız özel firma var. Bu şirketler, farklı alanlarda ürettikleri savunma teknolojileriyle kolluk kuvvetlerinin ve orduların teknik ihtiyaçlarını karşılıyolarlar. Ukrayna merkezli olan Ukrainian Armor da ülkenin en gözde savunma sanayi şirketlerinden birisi.

Şirketin ürettiği yeni çelik yelek ise ciddi derecede ölümcül olan otomatik tüfeklere bile yakın mesafelerden karşı koyacağı iddiasında. Şirketin CEO’su Vyacheslav Nalyvaiko, geliştirdikleri yeni yeleği denemek için uçuk bir fikirle kameraların karşısına geçti. Bir kişi, silah kutusundan aldığı yeni nesil kalaşnikof AKM tüfeğine dolu cephaneyi yerleştirdi.

10 metre uzaklıktan kendisine ateş edilmesini bekleyen cesur CEO, istifini hiç bozmadan dikilmeye devam etti:

Nalyvaiko, yaptığı açıklamada, “Eğer çelik yelek üretiyorsanız, ne kadar sağlam olduğundan emin olmalısınız” ifadelerini kullandı.

Söz konusu yelek, mermi şiddetinin büyük bir kısmını emecek şekilde tasarlandı. Hatta yakın mesafeden ateş edilmesine rağmen, güçlü silahın mermilerindeki enerji Nalyvaiko’yu yerinden bile kıpırdatamadı.

Şirketin ana hedefi daha kolay taşınabilir, kullanan kişinin dengesini bozmayan ve olabildiğince dayanıklı materyaller geliştirebilmek. Doğrusu böylesine cesur bir testten sonra bunu başardıklarını söylemek mümkün.

UARM adı verilen çelik yelek serisinin her gün yüzlerce kişinin hayatını kurtardığı belirtiliyor.