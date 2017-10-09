Artık rahatsız edici boyutlara ulaşan şirket mesajlarını nasıl engelleyebileceğinizi anlattık.

Telefonlara gelen SMS’lerin sayısında çok ciddi bir artış yaşanmaya başladı. Sevgilimden almadığım mesajları Vodafone, Turkcell, ve BİM’den almaya başlayınca insan bir değişik oluyor haliyle. Birçok kişinin “bu mesajları iptal etmenin bir yolu yok mu?” diye düşündüğü bir dönemde yaşamaya başladık. Evet var. Bu tarz reklam mesajlarının sonunda B ile başlayan bir takım kodlar vardır. Örneğin B001 Avea’nın koduyken, B020 Turknet İletişim Hizmetlerine ait bir kod.

Bu kodlar mesajları kimden aldığınızı gösteriyor. Turkcell gibi büyük firmaların ismi belli olsa da, bazı kodlarda birden fazla firma tarafından kullanılabiliyor. Durum böyle olunca aynı kodla gün içerisinde bir ton gereksiz mesaj alabiliyorsunuz. Bunlar arasında en ünlüleri şunlar;

B217 Sazak GSM Haberleşme Tek. San. Tic. Ltd. Sti - 444 53 71

B217’de Ak Parti, CHP, MHP, JOY Game, Hepsiburada, Setcard, Mondial ve daha adını sayamadığımız sayısız ünlü firma ve kurum yer alıyor.

B250 Ayaz Gsm Haberleşme ve İletişim Hizm. Tic. Ltd. Sti - 0232 335 55 50

Piyasanın önde gelen şirketlerinin ürün kodları ise bu şekilde;

B001 AVEA İLETİŞİM HİZMETLERİ AŞ

B002 TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ AŞ K

B003 VODAFONE TELEKOMÜNİKASYON AŞ

B011 DOĞAN TV DİGİTAL PLATFORM İŞLETMECİLİĞİ AŞ

B018 SUPERONLİNE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş

B019 TTNET A.Ş.

B020 TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.

BTK tarafından güncel olarak yayınlanan listeye buradan ulaşabilirsiniz. Bu kodları araştırarak telefonunuza mesaj gelmemesini sağlayabilirsiniz. Eğer reklam mesajlarının sonunda bu kodlar yer almıyorsa, mesajı BTK’ya şikayet edebilirsiniz.

Bu Kodları Kullanarak Mesajları Nasıl Engelerim?

Öncelikle engellemek istediğiniz kodun başka firmalarla ortaklığı varsa onlar da spama düşecektir. Bunu göz önünde bulundurmalısınız.

Yine de engellemek istiyorsanız silmek istediğiniz kodu kopyalayarak veya aklınızda tutarak mesajların sağ üst kısmında yer alan 3 nokta simgesine tıklayarak ayarlar bölümüne ilerleyin.

Alt kısımlarda yer alan spam filtresine(veya benzeri isimlerde olabilir) girin. Çıkan sayfada filtre seçeneğini açtıktan sonra Spam ifadelerine ekle seçeneğine tıklayın.

Sağ üst kısımda yer alan "+"a tıklayarak engellemek istediğiniz kodu yazın. Bundan sonra bu koda ait mesajlar spam filtresine takılacak.