Şirketlere Özel WhatsApp Profilleri Geliyor!

Dünyanın en popüler mesajlaşma servisi haline gelen WhatsApp, şirketlere özel profil sistemine geçiyor.

Günümüzde SMS’i tarihe gömen mesajlaşma uygulamaları, artık internet bağlantısı sayesinde ücretsiz olarak iletişim kurabilmenizi sağlıyor. Bunun en popüler uygulaması olan WhatsApp ise gelişmeye devam ederken artık para kazanmak istiyor.

Daha öncesinde yıllık 1TL gibi ödeme sistemine sahip olan WhatsApp, aldığı karar ile komple ücretsiz sisteme geçiş yapmıştı. Haliyle uygulama üzerinden gelir kapısını kapatan WhatsApp, buna mantıklı bir çözüm bulacak gibi.

WhatsApp for Business adlı bir sistem üzerinde çalışan ekip, şirketler için özel WhatsApp sistemi geliştirerek şirketlerin müşterileri ile e-posta yerine anlık olarak mesajlaşmasını sağlayacak. Yani müşteri hizmetlerine WhatsApp üzerinden de ulaşabileceğiniz bu sistem, elbette şirketlere belli bir ücret karşılığında sağlanacak.

Şu anda özellikle paket servisi yapan restoranlar, belediyeler gibi birçok noktada belli bir telefon numarası üzerinden WhatsApp ile iletişim sağladığınız sistem, böylece daha kullanışlı hale gelecek.

Ayrı bir arayüz ve birçok ekran üzerinden kullanım gibi detaylar sunarak tam bir müşteri hizmetleri versiyonu geleceği beklenen WhatsApp, sadece bireysel kullanımda değil, böylece şirketler için de e-posta ve Skype gibi servislerin önüne geçmeyi hedefliyor.