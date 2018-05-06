Sırrı Hala Çözülememiş En İlginç 10 Fotoğraf ve Çizim!

İçinde yaşadığımız gezegen (hangi taraftan bakarsanız bakın) sırlar ve gizemlerle dolu. Kimisi tuhaf, kimisi ürkütücü.

Sizler için seçtiğimiz bu fotoğraf ve çizimler ise; mantıklı bir açıklama bekleyen binler, hatta belki milyonlarca konunun sadece çok küçük bir bölümünü oluşturuyor. Küçük, ama 'önemli' bir bölümünü.

1. 15. yüzyılda Domenico Ghirlandaio tarafından çizilen bu tablodaki UFO'yu andıran cismin sırrı hala çözülebilmiş değil.

2. Büyük ressam Michelangelo’nun ‘Adem’in Yaratılışı’ isimli bu eserinde Tanrı figürünün içinden çıktığı nesneye dikkatle bakıldığında 'insan beynine benzediği' açıkça görülüyor. Tıpkı diğer çağdaşları gibi insan bedenini incelemek maksadıyla kadavralarla çalışan ünlü ressamın, bu tabloda hangi mesajı vermek istediği hala bir muamma.

3. 2. Dünya Savaşı devam ederken Los Angeles semalarında ışıklar saçan devasa bir cisim belirdi. Herkes, bunun Nazilere ait gizli bir silah olduğunu düşünse de, öyle olmadığı anlaşıldı. Acaba gerçekte neydi?

4. 1561'de, Nuremberg’de, Hans Glasser tarafından çizilen bu resmin sırrı halen daha çözülemedi. Gökyüzünde beliren küreler, haçlar, tüpler... Sonrasında çıkan yangın ve Nuremberg’e ulaşılamaması ise resmi bir kat daha gizemli hale getiriyor.

5. 1924 senesinde Hook adası yakınlarında kaydedilen bu fotoğrafta devasa bir deniz canlısı görülüyor. Bu canlının ne olduğu hala bir sır. Ancak fotoğrafı çeken Robert Le Serrec, onun çok saldırgan olduğunu söylemişti.

6. Teksas’lı Cooper ailesine ait bu fotoğrafın orijinal olduğu belgelerle kanıtlansa da, tepeden sarkan adamın ne olduğu hala bilinmiyor.

7. 'Kar Mucizesi' olarak adlandırılan ve 1400’lü yıllarda Masolino Da Panicale tarafından çizilen bu tabloda, İsa ve Meryem tasvirinin altında UFO'ya benzeyen cisimler görülüyor. Kardinal Branda Castiglione’den dinlediği hikayeyle bu tabloyu çizen ünlü ressamın ne anlatmak istediği ise hala bir soru işareti.

8. Jim Templeton, kızının fotoğrafını çektirip bastırdıktan sonra bu tuhaflıkla karşılaştı. Üzerinde herhangi bir oynama yapılmadığı belirlenen fotoğraftaki astronotun oraya nasıl geldiği ise hala bilinmiyor.

9. 776 yılındaki Sigiburg kuşatmasını anlatan bu çizimlerde uçan cisimler tasvir ediliyor. Söz konusu çizimler için 'uydurma' dense de, kuşatmanın tek bir ok dahi atılmadan sona ermiş olması hala çözülememiş bir sır.

10. 1752 yılında Voltaire tarafından kaleme alınan felsefi roman Micromégas’ta, günümüzdeki UFO tasvirleriyle birebir aynı çizimler yapılmış. Romanın gerçek deneyimlerden ilham alınarak kurgulandığını ifade eden Voltaire’in bu çizimlerindeki gizem hiçbir zaman aydınlatılamadı.