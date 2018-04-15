Maceraya Koşmak İçin İhtiyacınız Olan 20 Araç ve Uygulama

Bilirsiniz ki seyahatlerin en tatlısı, sırt çantanıza dünyanızı sığdırıp çıktıklarınızdır. Bu bağlamda ısınan havalar ile birlikte canınız seyahat çekiyorsa içeriğimiz tam da size göre.

Sırt çantanızı alıp seyahate çıkmanızın en iyi tarafı, rotayı kendinizin belirleyecek olmasıdır. Çantanıza aldıklarınız veya cebinize dolduklarınız daha iyi bir tatil geçirmenizi sağlayabilir. Bu bağlamda sizin daha eğlenceli bir macera geçirebilmeniz için aklınızın bir kenarında durması gereken 20 araç ve uygulamayı derledik. Gelin bu araç ve uygulamalara birlikte göz atalım.

1. Prey: Cihazınızı uzaktan takip edebilmeniz ve kilitleyebilmeniz için mobil uygulama

Telefonunuzu veya tabletinizi kaybetmeniz hayecan dolu maceranızın bir anda mahvolmasına sebep olabilir. Bu noktada iOS cihazlarınıza indirebileceğiniz Prey adlı uygulama, telefonunuzu bulmanıza veya uzaktan kilitlemenize yardımcı olur. Kullanımı ücretsiz olan uygulama ile eğer isterseniz özel dosyalarınıza da uzaktan erişim sağlayarak silebilirsiniz.

2. GoTenna: Kapsama alanı dışındayken de iletişim kurmanızı sağlar

Kendinizi ormanın derinliklerine atmaktan huzur duyuyor ancak 'ya kaybolur da yönümü bulamazsam' diyorsanız, bu minik araç tam da size göre. GoTenna projesi minik bir cihaz yardımıyla düşük radyo dalgaları üzerinden bir ağ kurmanızı ve diğer goTenna cihazlarını ağa katarak mesajlaşma veya konum paylaşma işlemlerini yerine getirmenizi sağlıyor. Verileriniz uygulama üzerinden cihaza gönderiliyor ve cihaz üzerinden de ağdaki seçili cihaz sahiplerine gönderiliyor. Bu esnada da yaklaşık 75 km mesafedeki tüm goTenna cihazlarıyla da bir yerel ağ oluşturuyor. Böylece ücretli bir servise bağlı kalmadan arkadaşlarınızla iletişim kurabiliyorsunuz. Ürünü daha detaylı incelemek veya temin etmek için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

3. Hopper: Uçak biletlerinizi uygun fiyata almanızı sağlar

Uçak biletiniz için yüksek fiyatlar ödemeyin. Hopper uygulaması, uçuşların en ucuza ne zaman olacağını tahmin edecek ve satın alabileceğiniz en uygun zamanı size bildirecektir. Uçuşlarınızı doğrudan uygulama üzerinden rezerve edebilir ve potansiyel olarak bir sonraki uçak biletinizde %40'a varan indirimler alabilirsiniz. Uygulamayı hem iOS hem de Android'de indirmek ücretsizdir.

4. LifeStraw: Kirli suyu, içilebilir hale getirmenizi sağlar

Eğer seyahat için insanlardan ve yaşam bölgelerinden uzak bir yer seçtiyseniz, muhtemelen en temel ihtiyaçlarınızdan biri su olacaktır. Bu bağlamda sizin için harika bir önerimiz var: LifeStraw. Bu cihaz herhangi bir yerdeki, herhangi bir suyu güvenle içmenizi sağlar. Su içerisindeki bakterilerin %99.9'unu temizleyen cihaz ile 4.000 litre kadar suyu filtreleyebilirsiniz. Bu bağlamda ürünü incelemek veya temin etmek için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

5. AirHelp: Geciken veya iptal edilen uçuşlarınızda paranızı geri alabilirsiniz

Bin bir plan ve hevesle çıktığınız yolda ne yazık ki bazı zamanlarda kesintiler yaşanabiliyor. Bu bağlamda eğer uçağınız gecikti veya uçuşunuz iptal edildiyse, bu uygulama sayesinde paranızı geri alabiliyor, isterseniz de tazminat talep edebiliyorsunuz. Android ve iOS'da bulunan ücretsiz uygulama, sizin için talebinizi firmaya iletebiliyor.

6. LuminAID: Aydınlatıcı

LuminAID sayesinde kamp alanını aydınlatmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.Şık görünümlü fener sayesinde telefonunuzuda sarj edebilirsiniz. Ürünün tam sarj ile aydınlatma süresi ise 12 saat kadardır. Cihazı daha yakından tanımak veya satın almak istiyorsanız bağlantıya tıklayabilirsiniz.

7. WiFi Haritası: Seyahat ederken internete de bağlı kalmanız için

Sizin de bildiğiniz gibi teknoloji kanımıza işledi. Her ne kadar insanlardan uzak alanlara kaçma niyetinde de olsak, bir noktada internete ihtiyaç duyuyoruz. Bu gereksinimimizi göz önüne alacak olursak, uygulama ile tüm yakın Wifi noktalarına ve şifrelerine erişebilirsiniz. Android ve iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebileceğiniz uygulama sayesinde, internete bağlı kalmanız da mümkün olacak.

8. BioLite CampStove: Cihazlarınızı şarj etmenizi sağlar

BioLite CampStove ile yolculuğunuz boyunca sarj ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Sobası sayesinde yemeğinizi pişirebileceğiniz, suyunuzu kaynatabileceğiniz ve telefonunuzu sarj edebileceğiniz cihaz, maceranız boyunca yanınızda bulunması gereken cinsten. Ürünü temin etmek veya daha detaylı incelemek için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

9. Converter+: Para dönüştürme programı

Yolculuğunuz sırasında elbetteki paraya ihtiyacınız olabilir. Hele ki seyahat için yurt dışını seçtiyseniz, para hesabı yapmanız daha da büyük önem taşıyacaktır. Bu bağlamda Converter+ ile para birimi dönüştürme oranlarını kolayca görebilir ve ne kadar harcadığınızı hesaplayabilirsiniz.

10. Hitlist: Yolculuğunuzda en iyi rotaları belirlemenizi sağlar

Çıktığınız yolculuğunuzdan elbette ki bir süre sonra dönmek veya konum değiştirmek isteyeceksiniz. Bu noktada da tahmin edersiniz ki en önemli noktalardan biri ulaşım oluyor. Android ve iOS cihazlarınıza yükleyebileceğiniz uygulama sayesinde hedefinize en uygun fiyatlar ile varabilirsiniz. Bu bağlamda uygulama sizin en uygun fiyatı bulabilmeniz için yüzlerce uçuşu karşılaştıracaktır.

11. Handpresso Pump: Taşınabilir kahve makinesi

Uzun seyahatlere çıkayım ama kahvemde benimle gelsin diyen kahve severlerdenseniz, Handpresso Pumb sizi oldukça mesut edecektir. Kafeinlerinizi her yere götürmenizi sağlayan portatif bir espresso makinesi olan cihaz ile oldukça lezzetli kahveler yapabilirsiniz. Ürünü incelemek veya temin etmek için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

12. Powertraveller Solar Şarj Cihazı

Eğer açık alan seyahatlerinde bulunuyorsanız, elektronik cihazlarınızı sarj etmek için her zaman bir elektrik bağlantınız olmayabilir. Bu noktada yardımınıza güneş enerjisi ile çalışan sarj cihazları yetişiyor. Çeşitli boyut ve fiyatlarda bulunan Powertraveller'i incelemek veya temin etmek için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

13. Coolmax Böcek Kalkanı

Nemli ve yeşillik dolu alanlar bizden çok böceklerin yaşam alanı diyebiliriz. Bu bağlamda elbette ki bir çok habibat ile karşılaşabilirsiniz. Bu noktada kaldığınız yeri bir miktar daha güvenli kılabilmek için bu astar oldukça işinize yarayacaktır. Katlanması sebebiyle oldukça rahat taşıyabileceğiniz bu astar sayesinde açık havada rahat bir uyku çekmeniz oldukça keyifli olacaktır. Ürünü incelemek veya temin etmek için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

14. Cardsharp2: Kesinkin bir bıçak

Elbetteki çıktığınız yolculukta en temek ihtiyaçlarınızdan biri keskin bir bıçak olacaktır. Cardsharp2'yi kredi kartı kadar olması sebebiyle kolayca cüzdanınızda taşıyarak, gerek güvenliğiniz gerekse yemeklerinizi bölmeniz için kullanabilirsiniz. Ürünü daha detaylı incelemek veya temin etmek için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

15. VAGO Vakum: Sırt çantanızda alan tasarrufu sağlar

Sizde eğer elinizde çanta taşımayı sevmeyenlerdenseniz, olabildiğince herşeyi tek bir çantaya sığdırmak isteyeceksinizdir. Bu durumda imdadınıza elbette ki bir çanta vakumu yetişiyor. VAGO Vakum sayesinde, sırt çantanızda %50 alandan tasarruf etmeniz çok kolay olacak. Ürünü incelemek veya temin etmek için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

16. ThermaCELL ısıtmalı tabanlık: Yolunuzun her adımında rahat kalın

Üşüyen ayaklar ile yürümek veya oturmak inanılmaz zordur. Açık alandaysanız bu duruma çözüm bulmak ise ThermaCELL ile oldukça kolay. Sarj edilebilir lityum-iyon pillerle çalışan ve su geçirmez astara sahip olan tabanlık ile büyük bir dertten kurtulabilirsiniz. Ürünü temin etmek veya sadece incelemek için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

17. Ultralight Uyku Matı: Özellikle geceleri çok işinize yarayacak

Açık hava uykularını göz aldıysanız, dinlengin sabahlara uyanabilmeniz için en önemli unsur bir uyku matı olacaktır. Şişebilme ve sönebilme özellikleri sayesinde yer kaplamayacak olan bu matı çantanızın bir kenarına eklemeyi unutmayın. Ürünü temin etmek veya incelemek için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

18. Steamfast Mini Ütü

Seyahattesiniz diye kendinizi salmanın ne anlamı var değil mi? Taşınabilir bu mini ütü sayesinde kıyafetlerinizin bakımını yaparak daha fit bir görünüm kazanabilirsiniz. Bir dakika içinde ısınan bu cihaz aynı zamanda oldukçada hafiftir. Ürünü temin etmek veya sadece incelemek için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

19. Insect Shield Outdoor Blanket: Böceklerden korunmanın bir diğer yolu

Sivrisinekler, keneler veya diğer böcek türleri, gezinizin bir kabus haline dönmesine neden olabilir. Bu bağlamda çeşitli önlemler almanız gerekecektir. Resimde gördüğünüz battaniye sayesinde her türlü böcekten korunabilirsiniz. Ürünü incelemek veya satın almak için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

20. En iyi anlarınızı yakalayan bir güneş gözlüğü

Çantamızı gerekli araçlarla, telefonumuzu ise ihtiyaç duyabileceğimiz uygulamalar ile doldurduk. Peki geriye ne kaldı? En güzel anlarımızı unutulmaz birer fotoğraf haline getirmek. Ee bunu birde karizmatik gözlükleriniz ile yapıyorsanız tadından yenmez. Snap Spectacles sayesinde, fotoğraf çekerken anın tadını çıkarabilirsiniz. Bu harika güneş gözlükleri, Snapchat hesabınıza kablosuz olarak senkronize edebileceğiniz fotoğraf ve videolar çekmenizi sağlar. Ürünü incelemek veya satın almak için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Birbirinden farklı ve belkide aklınıza gelmeyecek olan uygulama ve araçlarla ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Bizim favorimiz 20 numarada olan Snap Spectacles idi. Ya sizinki?