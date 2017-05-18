Şişede Satılan Suyla Çeşme Suyu Arasındaki Fark Ne?

Bazılarımız şişe suyunun çeşme suyundan daha sağlıklı olduğunu düşünerek çeşmeden asla su içmezler, bazılarımız ise ikisinin arasında pek bir fark olmadığını düşünüyor. Peki gerçekten bu iki suyun arasındaki fark tam olarak ne?

İçme suyunun dünyadaki piyasası 100 milyar dolar civarındadır. Bu da ‘satılan’ suyun ne kadar büyük bir pazar olduğunu gösteriyor. Fakat bazı ülkelerdeki insanlar, çeşme suyuyla şişe suyu arasında pek bir fark olmadığını söylüyorlar. Örneğin ABD’lilerin çoğu çeşme ve şişe suyu arasında bir fark olmadığını, sağlık ve besin kalitesi bakımından ikisinin neredeyse aynı olduğunu söylüyorlar.

Her ne olursa olsun şişe suya tonla para dökmemeniz için birçok sebep bulunuyor, şimdi biraz bunlara değinelim.

Şişe su ilk kez 1760’lı yıllarda, iyileştirici olduğu amacıyla Boston’da satışa sunulan mineralli sulardı. Ayrıca Saratoga Springs ve Albany şehirlerindeki şirketlerin de suyu şişeledikleri ve sattıkları biliniyordu. Günümüzde ise Amerikalılar, geçtiğimiz sene ilk kez gazlı içeceklerden daha fazla şişe su tükettiler. Fakat yapılan araştırmalar, çoğu Amerikalının şişe suyunun musluk suyundan çok da iyi olmadığını gösteriyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan bir araştırmanın sonucu ise çoğu Amerikalının görüşünü destekler nitelikte.

Raporda, bütün şişe sularının neredeyse yarısının musluktan elde edildiği tespit edilmişti. Pepsi ve Nestle gibi şirketler, bu durumu doğru yansıtmak amacıyla etiketlerini değiştirmek zorunda kalmışlardı. Şunu yine de açıklığa kavuşturmakta fayda var: Musluk suyunuzun kalitesi, yaşadığınız yere bağlı olarak değişkenlik gösteriyor.