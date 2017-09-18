Cumhurbaşkanı tarafından yapılan açıklaması sonrası TEOG sisteminin kalkacağı, hatta yerine gelecek sistemin çalışmasının bitme aşamasında olduğu kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı bir programda TEOG’u gereksiz ve hala yürürlükte olmasını anlamsız bulduğunu söyledi. Bunun üzerine MEB harekete geçti ve ortaoğretimde okullar arası kalite farkını ortadan kaldıracak bir sistem üzerinde çalışmaya başladı. Sınav odaklı olmayacak bu sistemin 2017 Performans Raporu’nda da olduğu ortaya çıktı.

MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın hazırladığı raporda, 2017 yılında yapılması planlanan hedeflerin arasında ‘liselere geçiş sistemi’nin değişmesi de yer alıyor. 2014 - 18 yılları arasını kapsayan Onuncu Kalkınma Planı’na da atıfta bulunan raporda, odak noktası sınav olmayan bir yapılanmadan bahsediliyor. Raporun bir kısmında şu ifadeler bulunuyor: “Ortaöğretimde yeni liseler arasında kalite farklılıklarını asgari seviyeye indirecek tedbirler alınacak. Okullar arasındaki farklılıkların azaltılmasıyla eşzamanlı olarak, ortaöğretimde öğrencilerin ikametlerine en yakın okullardan birinde öğrenim görmesinin altyapısı oluşturulacak.”

Cumhurbaşkanı’nın yaptığı TEOG açıklaması sonrası MEB’in oluşturduğu taslakta bazı sıkıntılar bulunuyor. Örneğin bazı liselere giriş için ‘özel’ bir sınav da var fakat bu sınava 1.2 milyon öğrenci yerine yalnızca birkaç yüz bin öğrenci girecek. Ve bu sınava hangi öğrencilerin girebileceği ve ne gibi kriterlerinin bulunduğu henüz netlik kazanmadı.

Bir diğer soru da TEOG kalkarsa, söz konusu bu sınava yabancı ve özel Türk liseler de girecek mi? Bu açıklamanın ardından yabancı ve özel liseler, MEB kontrolü altında kendi sınavlarını yapabileceklerini söylüyorlar. Geçmişte aynı sistemin yapıldığını belirten yabancı okul yöneticiler, benzer sistemin bir sonraki dönemde gerçekleştirilebileceğini belirtiyorlar.

Tüm bu soruların cevabını, bugün öğretim yılının açılışını birlikte yapacak Başbakan ve Milli Eğitim Bakanı’nın birlikte vermesi bekleniyor.