Sitenin CEO'su Huffman, kullanıcı arayüzünün kötü oluşu nedeniyle bir çok kullanıcının siteye bir kez girdikten sonra, bir daha uğramadığını söylüyor.

Reddit, kurulduktan yaklaşık bir on yıl kadar sonra yeni bir görünüm kazanmak üzere. Sevilen haber kaynağı ve tartışma forumu olan Reddit, bir süredir İnternet aleminin vazgeçilmezi haline geldi. Fakat kullanıcı ara yüzü pek bakımlı görünmüyor. Bu nedenle Reddit’in CEO’su Steve Huffman bu sorunu gidermeyi amaçlıyor.

VentureBeat’le yaptığı bir röportajda Huffman, Reddit’i, mükemmel yemekler yapan, fakat aynı zamanda uzun kuyrukların olduğu servisi kötü bir restauranta benzetti. Öyle ki restaurantın güzel yemekler yapıyor olması nedeniyle kötü servise rağmen, içerisini hınca hınç dolduruyor müşteriler. Bu örnekte güzel yemek, Reddit’in içeriği olarak ele alınıyor. Bu nedenle Hufffman sitenin büyümek için tasarımının yenilenmesi gerektiğine inandığını, zira kötü bir arayüzün site için ayak bağı olacağını söylüyor.

“Reddit başarılı olamadı çünkü berbat bir ara yüzü var. Fakat bu berbat ara yüze rağmen yine de başarılı oldu” şeklinde absürd bir açıklama yapan Huffman, bizi de ikileme soktu (en azından beni).

Huffman, Reddit’in merkezi mekaniğinin değişmeyeceğini, yeni tasarımın gerçek sorunları ele alacağını söylüyor.

Yeni tasarımla ilgili detaylı bir bilgiye sahip değiliz ancak Huffman’ın övgüyle bahsettiği sitenin ‘mobil’ versiyonundan öykünecek olması muhtemel.

Netice itibariyle Reddit’in yeni ara yüzüyle temel maksadın siteden ayrılan kullanıcıları geri getirmek olduğunu söyleyebiliriz. Huffman sitenin her gün 3-9 milyon civarında yeni bir kullanıcı kitlesine sahip olduğunu söyledi. Fakatbu kullanıcılar siteye girdikten sonra dönüş yapmamışlar. Bunun nedenini de kötü ara yüz ve sitenin potansiyelini tam kapasiteli olarak kullanamama sorunu olarak görüyor Huffman.