Herhangi bir amaç için açtığınız internet sitenizi ziyaret edenlerin, sunduğunuz hizmetten memnun kalmaları için iletişime önem vermeniz gerekir. Son yıllardaki sunduğu çözümlerle çıkış yakalayan canlı destek yazılımı JivoChat, artık Türkiye’de ve tamamen Türkçe oldu.

2012’den bu yana dünya çapında en çok kullanılan ikinci canlı destek aracı JivoChat, ülkemiz pazarına da giriş yaptı. Tamamen Türkçe destek vermeye başlayan JivoChat, müşterilerinizle olan ilişkilerinizi düzene sokmak için çok ideal ve tamamlanmış bir çözüm sunuyor.

Ziyaretçilerinizin, size bir telefon ya da e-posta ile ulaşmak yerine doğrudan internet siteniz üzerinden anında ulaşmalarını sağlamak oldukça işlevsel ve müşterilerinize doğrudan destek sunan bu sistem sayesinde iş itibarınız da oldukça yükselecek. Ayrıca uygulama kapsamında, telefon numaranızı bağlayarak arama yapma ve cevaplama özelliği de bulunuyor, bu sayede çağrı merkezinin tüm o çilesini de kolaylıkla atlatabiliyorsunuz.

Online hizmet ya da e-ticaret siteleri için kaçınılmaz bir gereksinim olan açık iletişim kanalını oluşturmak, JivoChat sayesinde birkaç dakikada mümkün oluyor. Geri dönüşleri ve satış rakamlarını %60 oranında arttırma iddiasına sahip olan firma, 14 günlük bir deneme sürümüyle potansiyelini kanıtlayabiliyor. Denemenin ardından, profesyonel sürümü kullanmaya devam etmek isterseniz aylık 50 TL’lik ödemelerle sitenizdeki hizmeti sürekli kılabiliyorsunuz ya da ücretsiz sürüm ile canlı destek vermeye devam edebiliyorsunuz. Şu anda dünyada 200 bin, Türkiye’de ise 2 bini aşkın yerli sitede kullanılan canlı destek hizmetinin Türkçe içerikli internet sitesine buradan ulaşabilirsiniz. Sitelerinden 7/24 canlı destek veriyorlar ve temsilcilerine dilediğiniz soruları sorabilirsiniz.

Müşterilerinize bir mesaj uzaklarında olduğunuzun garantisini vermek, karşılıklı memnuniyetin altın kuralı olmuş durumda. Diğer taraftan, aynı hizmeti kullanarak, sitenize gelen kullanıcılara hoş bir karşılaşma da ayarlayabilir, dönüşümleri artırmak için JivoChat canlı destek eklentisini kullanabilirsiniz.

Merkezi sistem, her türlü destek:

JivoChat canlı yardım sistemini internet sitenize kurduktan sonra Facebook, Viber, Telegram, telefon veya eşitli e-posta servislerini de bağlayabilir, bu kanallardan gelebilecek mesajları da tek uygulama üstünden, JivoChat temsilci uygulamasından, cevaplayabilirsiniz. Dilerseniz mobil, dilerseniz masaüstü uygulamaları ile dilediğiniz yerden dilediğiniz zaman destek verebilirsiniz. Eğer size mesaj geldiği zaman diliminde çevrimiçi değilseniz, form klasik çevrimdışı iletişim formuna dönüşüyor ve ziyaretçinin yazdığı mesaj e-posta olarak size bildiriliyor. Böylece en kısa zamanda müşterinize ulaşmış oluyorsunuz.

JivoChat’in mekanizması, sohbet penceresinin kontrolünü tamamen size bırakıyor. Ziyaretçilere, belli koşullar sağlandığında, otomatik mesajlar göndererek, dilediğiniz senaryolar için dönüşümü arttırabiliyorsunuz. Eğer siteniz üzerinden satış yapıyorsanız, bu kanal sayesinde ziyaretçilerinizi, aktif müşterilere dönüştürebiliyorsunuz. Örneğin, ‘ziyaretçi sepete ürün eklediyse, ödeme sayfasına gittiyse ve 20 saniyedir sayfada işlem yapmadıysa, şu mesajı göster : “Merhaba, mutlu alışverişler, size anında geçerli %10 indirim vermek istiyoruz!”’ gibi tetikleyiciler oluşturarak, satışları artırma yolunda devrim yapabilirsiniz.

Stratejik iletişim için eşsiz yöntemler:

Eğer bir kullanıcının ne zamandır sitenizde bulunduğunu merak ediyorsanız, JivoChat bunu da öğrenme imkanı sunuyor. Ziyaretçilerinizin sitenizde ne yaptıklarını, hangi sayfada olduklarını, aktiflik sürelerini, kaç sayfa gezdiklerini, kaçıncı kez sitenize girdiklerini, nereden geldiklerini size söyleyebiliyor. Tüm bu istatistikler sayesinde siz de istediğiniz ziyaretçiye uygulama panelinden uygun mesajı gönderebiliyorsunuz. İster oluşturacağınız tetiklenmiş mesajlarla, isterseniz de manuel olarak panelden gönderilen mesajlarla, ziyaretçilerinizi hoş ve durumlarına uygun bir şekilde karşılayarak, 1-0 öne geçmiş oluyorsunuz.

Yapılan tüm görüşmeler sistem tarafından yedeklenerek, geçmiş konuşmalarınıza istediğiniz zaman ulaşmanızı sağlıyor.

Çağrı merkezlerini tarihe gömen Jivo İş Telefonu:

Eğer isterseniz, JivoChat’ten bir telefon numarası alarak, uygulama üzerinden kolaylıkla gelen ve giden çağrıları da kontrol edebiliyorsunuz. Dilerseniz de kendi telefonunuzu bağlayıp, giden aramaları JivoChat üzerinden kendi numaranızla yapabiliyorsunuz. Gelen aramalar için ise SIP destekli bir telefon kullanmanız gerekiyor. Çağrı merkezinizi kurmak için yapmanız gereken tek şey birkaç dakika ayırmak ve kulaklık ve mikrofonu bilgisayarınıza bağlamak, hepsi bu! Kısaca özetlemek gerekirse Jivo sizin çağrı merkeziniz de olmayı vaat ediyor.

JivoChat, aynı zamanda cevaplarınızı verecek olan müşteri temsilcilerinin ya da sizin kolaylığınızı da düşünmüş durumda. Taslak cevaplar, yazım önerileri, yazım denetimi, 90 farklı dil için otomatik çeviri, ekran paylaşımı, dosya gönderimi gibi seçeneklerle daha berrak bir çözüm yolu sunuyor.

JivoChat canlı sohbet sistemi, baştan sona Türkçe’ye kavuşmasıyla birlikte TL cinsinden ödeme yapmaya da imkan tanıyor. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi buradan ulaşacağınız internet sitesi üzerinden 14 günlük deneme sürümünü hemen kullanmaya başlayabilir, ardından aylık 50 TL’lik ücretle ya da ücretsiz sürümüyle birlikte müşterilerinize canlı destek sunabilirsiniz. Ayrıca JivoChat sizi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağını da garanti ediyor, kendi siteleri üzerinden 7/24 canlı destek sunarak, sorun yaşamadığınıza emin oluyorlar.