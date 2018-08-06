İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik ekipleri, yasa dışı olarak yolcu taşıyan UBER ve Scotty şoförlerini tek tek tespit ederek ceza yağdırdı.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, Beşiktaş Dolmabahçe Gazhane Caddesi üzerinde adeta UBER ve Scotty avına çıktı. Tespit ettikleri şüpheli araçları tek tek durduran sivil ekipler, her iki uygulamanın de hem şoförlerine hem de yolcularına ceza yağdırdı.

UBER ya da Scotty’ye hizmet verdiği anlaşılan araç sahipleri, ‘İlgili belediyeden izin veya ruhsat almaksızın, belediye sınırları dahilinde ticari amaçlı yolcu taşımak’ suçundan 3 bin 8 TL arasında ceza alırken, yolculara da ‘Ruhsat almadan faaliyet gösteren araçlardan taşımacılık hizmeti almak’ suçundan 334 TL ceza kesildi.

Polis tarafından tespit edilerek ceza kesilen UBER şoförlerinden Yunus Toktaş, ‘’5’inci cezamı yedim, UBER’im. Ya bizi kapatsınlar ya da izin versinler. Bizde ne yapacağımızı bilelim, evimize ekmek götürmeye çalışıyoruz. Yolcularım yabancı bir de onlara dert anlatacağız. Onlar da az biraz biliyorlar. Cezaları UBER’e bildiriyoruz, onlar mahkeme açıyorlar. %60’ını kazanıyor, %40’ını kazanamıyor. Kazanamadıklarını ise sistemimize yatırıp ödemesini yapıyorlar. Yolcuların ise ödemesini birkaç gün içinde yapıyorlar. 5 bin 10 TL ceza kesildi.’’ dedi.