Sivrisineği Sivrisineğe Kırdıran 'Nano Ayakkabılar'

Bir tür nano ayakkabı görevi gören ve sivrisineklerin ayaklarına yapışan bakteri, sivrisinekler yuvalarına döndüğünde sıvı ile temas etmeleri halinde tüm bir yuvaya yayılarak larvaların gelişimini durduruyor.

Kimsayal silahları anımsatan bu yöntem ile insanoğlu, hiçbir zahmette bulunmadan sadece birkaç sivrisineği bu tuzağa doğru yemleyerek, koca bir koloniyi yok edebilecek teknolojiyi geliştirdi. Temel prensip olarak bu türü çekecek yemin bulunduğu bir tuzağa, bahsi geçen bakteri yerleştiriliyor ve toz halindeki bu bakteri, yemini almak için gelen sineğin bacaklarına yapışıyor. Arılar ve polen ilişkisine benzer şekilde bu sistem, esas olarak sinekler yuvalarına vardığında görevini yerine getirmeye başlıyor.

Sineğin bacaklarına yapışan nano teknoloji ürünü toz yapı, su içinde çözünerek bir anda tüm koloniyi etkilemeye ve larvaları öldürmeye başlıyor. Fikrin yaratıcıları ise bu ürünlerinin adını ‘Nano Ayakkabı’ olmasına sebep olarak toz benzeri yapının, sineklerin ayaklarında beyaz bir ayakkabıyı andırmasını gösteriyorlar.

Uzaktan bakıldığında acımasız bir sistem gibi görünse de sivrisineklerin, özellikle gelişmemiş toplumlarda yarattığı problemler ve hastalıklar düşünüldüğünde, insanoğlunu bu tür çağ dışı salgınlardan korumak adına oldukça ucuz ve zahmetsiz bir uygulama olduğunu kabul etmek gerekiyor. Zira, işlev anlamında görüp görebileceğimiz en güçlü sistemlerden birini barındıyor.