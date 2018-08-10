Sivrisinekler Neden Bazı İnsanları Daha Fazla Isırır?

Yaz mevsiminde, vücudunun birçok yerinde sivrisinek ısırıklarıyla uyanan insanlardan biriyseniz, bu soruyu kendinize defalarca sormuş olmalısınız. Ya da vücudunuzdaki ısırık yerleri tatlı tatlı kaşınırken, hemen yanınızda duran kimi insanların nasıl olup da sivrisineklerin saldırısına maruz kalmadığını mutlaka merak etmişsinizdir.

Bilim insanları, sivrisineklerin ısırmak için bazı insanları daha çok tercih etmesinin farklı sebepleri olduğunu söylüyor. Kan grubumuz, tenimizin kokusu veya yaydığımız CO2 miktarı, bunlardan sadece birkaçı.

Bazı kan grupları sivrisinekler açısından daha iştah kabartıcıdır. Mesela 0 grubu kana sahip insanları öbürlerine kıyasla daha fazla ısırırlar.

Ayrıca terlerken laktik asit, ürik asit, üre gibi zararlı maddeler vücudumuzdan dışarı atılır. Böylelikle, tenimizin kendine özgü kokusu açığa çıkar. Sivrisinekler kokulara karşı hassas olduklarından, bu durum, sivrisineklerin kimi insanları daha kolay bulmasını sağlar.

Bunun yanı sıra, nefes verirken çıkardığımız CO2 miktarı da sivrisinekleri cezbeden bir başka faktördür. Ne kadar çok CO2 çıkarırsak, sivrisinekler tarafından ısırılma ihtimalimiz de o denli artar.