Sivrisineklerin Bazı İnsanları Daha Çok Isırmasının 5 Sebebi

Bazılarınız ‘yaz aylarından nefret ediyorum, sanki bütün sivrisinekler toplanıp beni ısırıyorlar’ diyorsa eğer, bunun sebebi birazdan sayacağımız başlıklardan bir tanesi olabilir.

Yaz ayları güzeldir; bazılarımız için 3 aylık bir tatil dönemi, bazılarımız içinse deniz ve plaj anlamına geliyor. Peki ya sivrisinekler? Havalar ısınmasıyla olur olmadık yerlerimizi ısırmaya başlayan sivrisineklerden en çok kimler mustarip? Eğer bununla ilgili fazlasıyla sıkıntı yaşayanlar varsa, sebebini şimdiden aşağıdaki maddelerde arayabilirler.

Kan grubu

Sivrisineklerin size ‘sarması’ için belirledikleri en önemli kriter, kan grubununuz ve nektar. Yetişkin sinekler, beslenmek için nektara ihtiyaç duyarlar. Dişileri ise yumurta üretimi için kanımızdaki proteine ihtiyaç duyarlar. Yani bazı kan grubuna sahip olan kişiler, sivrisineklerin çok daha uğrak mekanları oluyorlar. Araştırmalara göre 0 grubu insanlarının kanları, sivrisinekler için A grubu insanlarına oranla daha çekici.

Gaz

Sivrisinekler, karbondioksidi ortalama 50 metre öteden sezebilirler. Yani ne kadar nefes alıp verirsek, bu hayvanları kendimize o kadar çekmiş oluruz. Elbette bu işlemi burnumuz ve ağzımızla yaptığımız için sivriler kafamıza üşüşürler. ‘Kahrolası sivriler bütün gece kulağımda vızıldadılar’ cümlesinin temel çıkış noktası da buraya dayanmaktadır.

Isı ve ter

Sivrisinekler, karbondioksit dışında ter kokusunu da alabiliyorlar. ‘Kurbanlarını’ laktik, ürik asit dışında amonyak ve terden yayılan bazı bileşenlerin kokularını takip ederek bulan sivriler, sıcak ve terli olan insanları daha lezzetli bulurlar. Yani havalar ısındığında vücut ısınız da yükseliyorsa ve sürekli terliyorsanız, .ıçtınız demektir

Parlak deri

Yine araştırmalar gösteriyor ki cildimizdeki bakterilerin çeşitleri ve yoğunlukları, sivrisinekleri cezbeden bir diğer etmen. Vücudumuzu komple saran derimizde birçok mikroskobik canlı bulunuyor ve her birimizin derisi, farklı bir koku yayar. Araştırmalar sonucu sivrisineklere ‘lezzetli’ gelenlerin ciltlerinde, bazı mikropların daha fazla olduğu gözlemlendi. Örneğin sivrilerin ayak bölgenizde sıklıkla dolaştığını fark etmişsinizdir, sebebi bakteri unsuru.

Hamilelik

Karınlarında bir canlı taşıyor olmalarının stresi bir yana kadınlar, bir de sivrisinek derdiyle uğraşıyorlar. Afrika’da yapılan bir çalışmaya göre hamile kadınlar, olmayan kadınlara oranla sıtma taşıyan sinekleri iki kat daha fazla çekiyorlar. Bunun sebebi de yine karbondiokside dayanıyor. Zira kadınlar, hamileliklerinin son dönemlerinde daha şiddetli nefes alıp vermeleri sebebiyle daha fazla karbondioksit salınımında bulunuyorlar. Bu da sivrilerin kendilerine sokulması anlamına geliyor.