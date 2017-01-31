Siyah-Beyaz Fotoğraflar Çekmek İçin En İyi Mobil Uygulamalar

Akıllı telefonuyla siyah-beyaz fotoğraf çekmek isteyen kullanıcılar için en iyi Android ve iOS uygulamalarını sıralıyoruz.

Dijital kameraların gelişiyle birlikte, fotoğrafçılık dünyasında her şey renkliye döndü. Ancak buna rağmen, siyah-beyaz ya da başka bir deyişle monokrom fotoğrafların ayrı bir değeri var. Çünkü siyah-beyaz fotoğraf çekmek dünyaya farklı bir şekilde bakmanızı, fotoğrafınızın farklı açılarına önem vermenizi ve normal çerçeveleme tarzını değiştirmenizi sağlıyor. Telefonunuzla siyah-beyaz fotoğraflar çekmenizi sağlayan birçok Android ve iOS uygulaması bulunuyor. Bunlar arasından en iyilerini sizlerle paylaşıyoruz.

Lenka

Sadece telefonun arka kamerasıyla kullanılabilen Lenka, eski fotoğrafları düzenleme ya da renkli fotoğrafları siyah-beyaza dönüştürme gibi imkanlar sunmuyor. Bununla birlikte, uygulamada parlaklık, odak, kontrast ve renk tonu gibi ayarlar yapabiliyorsunuz. Hem Android hem iOS platformunda bulunan uygulama, her iki platform için de ücretsiz olarak sunuluyor.

Hypocam

Hypocam, ilk bakışta son derece şık arayüzü ve düzenleme menüleriyle dikkat çekiyor. Uygulama, fotoğraflar üzerinde çeşitli düzenlemeler yapmanıza imkan veren birçok araç barındırıyor. Bu düzenlemeleri ister fotoğrafı çekmeden önce, isterseniz de fotoğrafı çektikten sonra yapabiliyorsunuz. Android ve iOS sürümleri bulunan uygulama ücretsiz olarak kullanıma sunuluyor, ancak uygulama içi satın alma seçenekleri de bulunuyor.

BlackCam

Basit ve sade bir siyah-beyaz fotoğraf uygulaması olan BlackCam, bol miktarda fotoğraf tarzı ve ön ayarı kullanıcıların beğenisine sunuyor. Ayrıca uygulamada, fotoğrafı süslemeye yarayan “vignette” adlı bir tuş ve rastgele fotoğraf tarzları seçmeyi sağlayan “mix” isimli bir tuş bulunuyor. Uygulamanın sadece Android platformunda ücretsiz sürümü olmakla birlikte, Android sürümünde filtrelerin çoğu bulunmuyor. Uygulamanın Pro sürümü ise hem Android hem de iOS platformunda 1,99 dolar karşılığında satın alınabiliyor.

Simply B&W

Fotoğraf çekerken herhangi bir düzenleme yapmaya izin vermeyen Simply B&W, detaylı bir şekilde fotoğraflar üzerinde düzenleme yapma imkanı sunmuyor. Fakat yine de fotoğraflarınız üzerinde iyileştirmeler yapabilmeniz için bazı güzel yöntemler sunuyor. Örneğin fotoğrafınızın tonunu ayarlayabilir, fotoğrafınıza kumlanma efekti ekleyebilir, ön ayarlardan faydalanabilir ya da renk filtrelerini deneyebilirsiniz. Ücretsiz olan uygulamanın sadece iOS sürümü bulunuyor.

Dramatic B&W

Dramatic B&W, son derece özelleştirilebilir bir kullanıcı arayüzünü ve birçok düzenleme seçeneğini bünyesinde barındırıyor. Bununla birlikte uygulama, ayarlanabilir ön ayarlar açısından da oldukça zengin bir çeşitliliğe sahip. Android ve iOS sürümleri bulunan ücretli uygulamanın fiyatı ise 1,99 dolar.