S8 ve S8+ Yan Yana, Siyahlar İçinde

Hayır, dejavu olmadınız. Aynı sızıntı yeniden oldu ama bu sefer daha detaylı fotoğraflar var. Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S8'in siyahlara büründüğü hali görüntülendi ve sızdırıldı.
Bu fotoğraflarda S8 ve S8+ yan yana görünüyor. Daha önceki söylentilerden yola çıkarak, bildiğimiz kadarıyla S8 modeli 5.8 inç boyutunda, S8+ ise 6.2 inç boyutunda olacak. Bunun dışında, her iki model de alışılagelmişin dışında 18:5:9 ekran oranıyla gelecek. Cihazın yeni sızan fotoğrafları şöyle:
Samsung Galaxy S8'in şimdiye kadar açığa çıkan özelliklerini de şöyle yazalım:
Samsung Galaxy S8 Özellikleri;
Ekran: 5.5 inç 1440 x 2650 piksel Super AMOLED kıvrımlı ekran, Gorilla Glass 5 koruma
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 835 / Samsung Exynos 9 Octa
Bellek: 4GB RAM
Depolama: 64GB + MicroSD kart desteği
Kamera: 16MP arka 8MP ön f/1.7
İşletim Sistemi: Android 7.1 Nougat
Diğer Özellikler: Parmak izi tarayıcısı, USB Type-C, NFC, Kablosuz Hızlı Şarj, Bixby asistan, Ana ekran tuşu yok
Samsung Galaxy S8 Plus Özellikleri;
Ekran: 5.7 inç 1440 x 2650 piksel Super AMOLED kıvrımlı ekran, Gorilla Glass 5 koruma
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 835 / Samsung Exynos 9 Octa
Bellek: 6GB RAM
Depolama: 128GB + MicroSD kart desteği
Kamera: 16MP (+8MP geniş açılı) arka 8MP ön f/1.7
İşletim Sistemi: Android 7.1 Nougat
Diğer Özellikler: Parmak izi tarayıcısı, USB Type-C, NFC, Kablosuz Hızlı Şarj, Bixby asistan, Ana ekran tuşu yok