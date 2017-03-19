S8 ve S8+ Yan Yana, Siyahlar İçinde

Samsung Galaxy S8, yeniden, siyahlar içinde görüntülendi. Cihazın kardeşi S8+ da hemen onun yanında görülebiliyor.

Hayır, dejavu olmadınız. Aynı sızıntı yeniden oldu ama bu sefer daha detaylı fotoğraflar var. Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S8'in siyahlara büründüğü hali görüntülendi ve sızdırıldı.

Bu fotoğraflarda S8 ve S8+ yan yana görünüyor. Daha önceki söylentilerden yola çıkarak, bildiğimiz kadarıyla S8 modeli 5.8 inç boyutunda, S8+ ise 6.2 inç boyutunda olacak. Bunun dışında, her iki model de alışılagelmişin dışında 18:5:9 ekran oranıyla gelecek. Cihazın yeni sızan fotoğrafları şöyle:

Samsung Galaxy S8'in şimdiye kadar açığa çıkan özelliklerini de şöyle yazalım:

Samsung Galaxy S8 Özellikleri;

Ekran: 5.5 inç 1440 x 2650 piksel Super AMOLED kıvrımlı ekran, Gorilla Glass 5 koruma

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 835 / Samsung Exynos 9 Octa

Bellek: 4GB RAM

Depolama: 64GB + MicroSD kart desteği

Kamera: 16MP arka 8MP ön f/1.7

İşletim Sistemi: Android 7.1 Nougat

Diğer Özellikler: Parmak izi tarayıcısı, USB Type-C, NFC, Kablosuz Hızlı Şarj, Bixby asistan, Ana ekran tuşu yok

Samsung Galaxy S8 Plus Özellikleri;

Ekran: 5.7 inç 1440 x 2650 piksel Super AMOLED kıvrımlı ekran, Gorilla Glass 5 koruma

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 835 / Samsung Exynos 9 Octa

Bellek: 6GB RAM

Depolama: 128GB + MicroSD kart desteği

Kamera: 16MP (+8MP geniş açılı) arka 8MP ön f/1.7

İşletim Sistemi: Android 7.1 Nougat

Diğer Özellikler: Parmak izi tarayıcısı, USB Type-C, NFC, Kablosuz Hızlı Şarj, Bixby asistan, Ana ekran tuşu yok