Siyah iPhone 8'i En Net Şekilde Gösteren Video Yayınlandı!

Bakır - altın renginin ortaya çıkmasının ardından siyah iPhone 8'in de somut görüntüleri gelmeye başladı.

Eylül ayında duyurulması beklenen iPhone 8’in seri üretime geçmesinin ardından söylentilerin de ardı arkası kesilmemeye başladı. Birçok yerde sızdırılmış görüntüleri paylaşılan cihazın şimdi de siyah tasarımına ait kısa bir video paylaşıldı. Bu 5 saniyelik kısa videoda pek bir şey göremesek de iPhone 8’in siyah renkte nasıl görüneceği hakkında bilgi sahibi oluyoruz.

Her sızıntıda olduğu gibi bu sızıntıda da dikey olarak yerleştirilmiş çift arka kamera yer alıyor. Ekranı daha küçük bir kasaya sokmak için fiziksel home tuşunu ve tüm çerçeveleri kaldıran Apple, telefonun üst tarafında ön kamera ve sensörlerin bulunması için çentikli bir ekran tercih etmiş.

Telefonun sızdırılan tek görüntüleri bunlar değil. Kısa süre önce paylaşılan bakır / altın karışımı bir renge sahip iPhone 8’in daha net görüntüleri paylaşıldı. Bu bilgilere göre iPhone 8’de siyah, gümüş ve altın seçenekleri yer alacak.

OLED iPhone’ların daha küçük bir çerçeve kullanarak küçük bir cihaza büyük ekran sığdırması beklenirken, 4.7 inç ve 5.5 inçlik LCD ekranların eski tasarıma sadık kalacağı söyleniyor. Yine de bu cihazlara da hızlı şarj ve kablosuz şarj gibi özellikler gelecek.

iPhone 8 hakkında gelen bilgiler bu şekilde. Bu bilgiler ışığında sizce üç ayrı iPhone modelinin fiyatları ne kadar olacak?