Siyah LG G6 Sızdı!

LG G6'dan sızıntılar gelmeye devam ediyor. Şimdi de cihazın siyah renkli modeli sızdı!

LG G6 cephesinden sızıntılar gelmeye devam ediyor. Güney Koreli firmanın yeni amiral gemisi, önümüzdeki Pazar günü Mobil Dünya Kongresi'nde resmi olarak tanıtılacak. Fakat öncesinde sızıntılarıyla ünlü Evan Blass, namı diğer @evleaks tarafından cihazın siyah renginin görüntüsü paylaşıldı.

Telefon, su ve toza karşı dayanıklı olacak. Bu durum dünya için bir ilk olmasa da LG için bir ilk. Ancak telefonu dünyada ilk yapan bir özellik var: ekran çözünürlüğü. LG G6'nın ekranı 1440x2880 piksel olacak. Bu da LG G6'yı akıllı telefonda bu denli yüksek çözünürlük sunan ilk cihaz yapıyor.

5.7 inçlik ekranında Full Vision teknolojisini kullanacak olan LG G6'nın bu görüntüleri bir internet sitesinin satış ekranından kırpılmışa benziyor. Evan Blass tarafından sıdırılan bu görüntüler, LG G6'nın tasarım konusunda iyi iş başardığını gösteriyor diyebiliriz.

MWC 2017'de cihaz hakkında resmi ve detaylı bilgiler paylaşılacak. Takipte kalın!