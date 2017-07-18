Siz Uyurken Beyniniz Ürkütücü Şeyler Yapıyor Olabilir!

En gizemli canlı organı insan beyni, sırlarla dolu. Eskiden beynimizin uyurken sadece temel ihtiyaçları kontrol ettiği düşünülüyordu. Ancak yeni bir çalışma, uyuduğumuz sırada beynimizin çevresel etmenleri algılayabildiği ortaya çıktı.

Bilişsel sinirbilim uzmanı ve söz konusu araştırmanın yazarı olan Sid Kouider, bir açıklamada "Uykuda olan beynin düşündüğünden çok daha aktif olduğunu ispatladık. Uyku moduna girdiğimizde beynimizin bazı kısımları, çevremizdeki olayları rutin olarak işleyebilir ve ilgili tepkiler planlayabilir” şeklinde konuştu. Başka bir deyişle beynimiz, düşünüldüğünden de uyanık kalıyor.

Araştırmacılar, çalışmalar esnasında basit bir kelime sınıflandırma görevi verdikleri 18 erkeğin beyin aktivitesini kaydettiler. Görev, sözcükleri dinlemek ve ardından her kelimeyi bir hayvan (sağ el) veya bir nesne (sol el) olarak sınıflandırmaya dayanıyordu. Katılımcılar kelimelere uygun olan elleriyle tuşlara basacaklardı. Ardından her bir denek karanlık bir odaya alındı ve tepkisel süreçlerin uyku halinde bile doğru bir şekilde tekrarlandığı tespit edildi.

İnsanlar uyku halindeyken bile, uyanık zamanlarında yaptıkları gibi kelimeleri sınıflandırabiliyorlardı: Uyanıkken, sağ ve ya sol eli hareket ettirmek için gereken beyin aktivitesi uyurken de gerçekleşiyordu. Tek fark, kelimenin hangi kategoriye ait olduğunu belirlemek için gereken sürenin 2 ila 3 kat artmasıydı.

Bunun beynimizi uyurken kullandığımız ve bunun farkına bile varmadığımız anlamına geldiğini belirtmemiz geliyor. Tıpkı rüya esnasında sayıklamak ya da uyurken pozisyon değiştirmek gibi, uyurken de düşündüğümüz çoğu şeyi unutuyoruz. Anlaşılan o ki beynimiz hiç boş durmuyor.

Ekip lideri Kouider: "Uyurken kararlar almak, eylemler planlamak ve gerçekleştirmek mümkün. Uyku esnasında ismimize olan duyarlılığımız dışında diğer etmenleri de algılayabiliyoruz” açıklamasında bulundu.