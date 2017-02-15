Siz Yapmasanız Bile, Beyninizin Her Zaman Bir B Planı Var!

Bilim adamlarının yaptığı yeni bir keşife göre, biz bir konuda B planı yapmasak bile, beynimiz farklı seçenekleri de değerlendirerek bizim için yedek planlar hazırlıyor.

Bir karar verirken bilinçli bir şekilde bir B planını hesaba katmıyor olabilirsiniz; ancak bu, bir B planının var olmadığı anlamına gelmiyor. Queen’s Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, bir karar vermeden önce insan beynindeki motor nöronların birden fazla eylem için hazırlandığını keşfetti.

Bu keşif, bazı gönüllü denekler üzerinde gerçekleştirilen deneyler sonucunda ortaya çıktı. Gerçekleştirilen bu deneylerde deneklerden bir imleci iki hedeften birine doğru götürmeleri, ancak bunu hangi hedefi seçmeleri gerektiğini anlamadan önce gerçekleştirmeleri istendi. Ancak bilim adamları, bilinçsiz eylemler yoluyla insanları dengelemek için imleci senkronize etmedi ve deneklerin işini zorlaştırdı. Beklenildiği gibi deneklerin hareketleri, hedeflere ulaşmak içi gerekli olan hareket yollarının bir ortalamasıydı. Başka bir deyişle, deneklerin beyinleri bu beklenmedik duruma karşı hazırlıklıydı.

Bu bulgular, insan zihnini anlamaya yardımcı olacaktır. Bilim insanları, beynin çevreyi bir dizi potansiyel eylemler olarak yorumladığını ve bu nedenle, sadece bir şeye karar versek bile, beynimizin her zaman farklı seçenekleri de hesaba kattığını öne sürüyorlar. Bununla birlikte, bu keşifin daha akıllı robotlar geliştirmeye yardımcı olması da bekleniyor.