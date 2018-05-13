B12 Vitamini Eksikliğine Sahip Olduğunuza Dair 9 İşaret

B12 eksikliği, özellikle yaşlılarda, veganlarda ve aşırı alkol kullanan kişilerde sıklıkla görülür. Eğer vücudunuz son zamanlar garip semptomlar gösteriyorsa, B12 eksikliği olup olmadığına baktırmanızda fayda var.

B12 vitamin eksikliği, çok sık görülen beslenmeye bağlı bir eksikliktir. Bu durumun iki ana nedeni; sıkı bir vejetaryan diyeti ve kilo verme ameliyatlarıdır. B12 vitamininin eksikliği, B12 vitamininin birçok vücut fonksiyonu için çok önemli olması nedeniyle çok çeşitli semptomlara sahiptir. İşte o semptomlardan bazıları:

1. Zayıflık, Baş Dönmesi, Yorgunluk

Cleveland Clinic Wellness Institute'teki baş sağlık görevlisi Michael Roizen'e göre zayıflık ve yorgunluk, B12 düzeylerinin az olmasının en yaygın semptomlarından biridir. Vitamin değerleri azaldığında vücudunuz oksijen ihtiyacını gidermek için gerekli olan kırmızı kan hücrelerinden daha az üretir. Sonuç olarak, uykulu, yorgun, bitkin ve baş dönmesi hissedebilirsiniz.

2. Nefes Darlığı

Vitamin B12 yetmezliğinin olası fizyolojik belirtilerinden biri de hareket halindeyken nefes darlığıdır. B12 vitamini kan dolaşımınızdaki oksijen taşıma proteininin üretimine katkıda bulunur. Vitamindeki eksikliği, dokulardaki oksijen akışını azaltabilir. Bu da anemiye, nefes darlığına ve zayıflığa neden olabilir. Açıklanamayan yorgunluk, çarpıntı, nefes darlığı, boğaz ağrısı veya B12 vitamini eksikliğinin başka belirtileri ile karşılaşırsanız, doktora gitmeniz sizin için çok iyi olur.

3. Sinir Hasarı ve Karıncalanma

B12 eksikliği, sinir hücrelerini bozarak ellerinizde ve ayaklarınızda karıncalanmaya sebep olabilir. Bunu görmezden gelirseniz, semptom kalıcı hale gelir ve paresteziye dönüşür. Sinir sisteminde, beynin oluşumu hızını arttıran sinir lifleri için B12 vitamini gereklidir.

4. Soluk ya da Sarımtırak Bir Cilt

B12 eksikliğinin bir başka fiziksel göstergesi, cildinizde veya gözünüzün beyazlarında sarılıktır. Kırmızı kan hücrelerinin üretimi B12 vitamine bağlıdır. Kırmızı kan hücrelerinin yanlış üretimi, megaloblastik anemi adı verilen anemik bir duruma neden olur.

5. Şişik ve İltihaplı Bir Dil

Eğer vegansanız, sindirim sistemi hastalıklarınız varsa veya alkol kullanımında aşırıya kaçıyorsanız, B12 vitamini eksikliğine sahip olma riskiniz çok daha fazla. Kanınızdaki B12 eksikliğinin ağızdaki belirtisi, etli, kırmızı ve pürüzsüz bir dil olarak ortaya çıkan glossittir. Vücudunuz yeterli vitamin B12'ye sahip olmadığı için DNA sentezi bozulur.

6. Kabızlık, İştah Kaybı ve Gaz

Kabızlık veya gaz gibi sindirim sorunlarına neden olabilecek birçok farklı neden vardır ve vitamin B12 eksikliği bunlardan biridir. Göz ardı edilirse, bir B12 eksikliği kronik kabızlığa, mide rahatsızlığına, gaza, ishale ve iştah kaybına yol açabilir.

7. Görme Kaybı

Vitamin B-12, sinirlerin ve sinir sisteminin işlevinde önemli bir rol oynadığı için, vitamin eksikliği, optik nöropatiye ve görme azalmasına neden olabilir. Yetersiz beslenen ve herhangi bir hayvansal ürün tüketmeyen kişilerde görme kaybı teşhis edilebilir.

8. Depresyon ve Davranışsal Değişiklikler

Bazı hayati vitaminlerin eksikliğinin depresyona ve davranış değişikliklerine yol açabileceği görülür ve B12 de onlardan biridir. Vitamin eksikliği, beyninizdeki serotonin üretiminin aksamasına sebep olabilir. Serotonin ise ruh halinizi düzenlemeye yardımcı olur. Depresyon vakalarının çoğunda, B12 takviyeleri almak ruh halinizi önemli ölçüde iyileştirebilir.

9. Zayıf Kemikler

Tıpkı kalsiyum ve D vitamini gibi, B12 vitamini de vücudun kemiklerde bulunan 'osteoblastların' oluşumunda çok önemli bir rol oynar. Vitamin B12 eksikliği, hücrelerin düzgün çalışmasını tehlikeye atar ve osteoporoza yol açabilir. Hastalık, besin eksikliğinden kaynaklanan doku kaybı sonucu kırılgan, zayıf veya kırılgan kemiklere sebep olabilir. Kemik zayıflığı, kemik çatlaklarına ve kırıklara yol açabilir. Yaşlılar herkesten daha büyük risk altındadır, bu yüzden yaşı geçkin kişilerin düzenli kan tahlili yaptırması zorunludur.