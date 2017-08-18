Sızdırılan Note 8 Broşürünün Doğruladığı Donanım Özellikleri

Samsung Galaxy Note 8'in çıkışına az bir zaman kaldı. Telefon için sızdırılan yeni broşür görüntülerinin ardından telefonda bulunacak özelliklere göz attık.

Samsung’un 23 Ağustos Çarşamba günü New York’ta düzenleyeceği bir konferansla duyuracağı Galaxy Note 8 hakkında sürekli yeni bilgiler geliyor. Telefonun tasarım açısından merak ettiğimiz pek bir şeyi kalmadı, ancak ne gibi özelliklerle geleceği hala kafa karıştırabilir. Şimdi ise birkaç gün sonra resmi duyurusu gerçekleşecek Note 8’in 'kaçak' broşöründen edinilen bilgileri aktaracağız.

Galaxy Note 8 İçin Onaylanan Donanım Özellikleri

6.3 QHD Ekran

S Pen (ekran kapalıyken not almaktan GIF paylaşımına kadar birbirinden farklı işlemler yapabilir)

Iris tarayıcı(göz tarama)

IP68 sertifikası (su ve toza karşı direnç)

Kablosuz şarj etme

Geniş açılı, 2x optik zoomlu, OIS ve f/1.7 diyaframlı çift lensli arka kamera

Eski telefonunuzdaki kişilerden müziklere kadar herşeyi aktaracak “Akıllı Anahtar Yazılımı”

Siyah ve Altın renk seçenekleri

Şimdilik bildiğimiz “kesin” özellikler bu şekilde. Telefonun çıkışı yaklaştıkça daha fazla bilgi gelmeye devam ediyor. Galaxy Note 8 hakkında yeni bilgiler geldikçe sizleri bilgilendireceğiz.